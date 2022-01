"Una compañera me dijo que hay que tener cuidado con lo que se dice y yo creo que solo se tiene que tener cuidado cuando se vive en las dictaduras pero acá vivimos en plena democracia. Yo lo hubiese manejado de otra manera porque la noticia era otra pero, ¿sabés qué? La horca no, eh... El linchamiento no", completó.

image.png Esteban Trebucq y Flavio Azzaro patearon el hormiguero desde Crónica TV.

Entonces, en medio de la charla al aire, Azzaro disparó: "También creo que mucha gente se suma porque está de moda ser progresista. Hay ciertas personas que se victimizan y no lo son. Hay casos en los que sí pero hay quienes por la sola condición de ser trans o algo así no lo son".

Trebucq fue al grano: "Yo no soy progresista, yo soy de derecha y lo dije un millón de veces".

Y planteó: "Olvidémonos del bar. Ahora, ¿estaría mal si alguien se pone un bar al que solo pueden entrar hombres? Bajo ningún punto de vista está mal porque la discusión sobre la libertad está zanjada hace 200 años. La libertad es un valor autónomo. La libertad no es lo que dice el INADI ni el colectivo tanto ni el otro ni el de actrices ni el de actores ni el de los hinchas de Racing o el de Estudiantes".

El exintegrante de TyC Sports sumó: "A mí no me gustan las etiquetas. Iría a un bar así pero si dice que 'es solo para', la verdad es que no me copa mucho. Me parece que el odio que destilan las personas que me insultaron o demás es mucho mayor al odio del que se acusan".

Desde la cuenta de Twitter, Real Time Rating -administrada por la productora de TN, Mariana Montero, militante del colectivo feminista- salieron al cruce con un recorte de la entrevista: "En Crónica siguen aclarando pero oscureciendo…".

Entonces, Trebucq se defendió: "Que aclaren quienes están acusados de delitos graves, tales como asociación ilícita, lavado, robo calificado o los hombres y mujeres acusados de homicidio, entre otros. El control sobre lo que se dice es propio de los dictaduras. Yo, periodista. 0 causas".

https://twitter.com/trebuquero/status/1483995091299536897 Que aclaren quienes están acusados de delitos graves, tales como asociación ilícita, lavado, robo calificado o los hombres y mujeres acusados de homicidio, entre otros. El control sobre lo que se dice es propio de los dictaduras. Yo, periodista. 0 causas. DNI 25273146. ♥ https://t.co/4Gw0JOsu67 — Esteban Trebucq (@trebuquero) January 20, 2022