El Hospital Italiano actualizó el estado de Jorge Lanata: Está despierto y sin fiebre

Fuerte descargo de la hija de Jorge Lanata: "No sé por qué lo están matando"

Durante la mañana del jueves (5/12), y en el marco de las novedades que trascendieron sobre el cuadro de Jorge Lanata, su hija mayor Bárbara se contactó con Paula Varela de Socios del Espectáculo y desmintió ciertas versiones que circularon sobre la salud de su padre.

En primera instancia, la productora apuntó contra la información sobre que su padre padece de una infección generalizada por filtraciones de líquidos provenientes de la última cirugía. "Mi papá está bien, no sé por qué lo están matando", espetó contundente en primera instancia.

"Sí, tiene una trombosis en un brazo por tantas veces que lo inyectaron, pero no es grave, le empezaron a dar anticoagulantes que se suele hacer siempre en estos casos", amplió respecto a la salud del periodista que lleva casi seis meses internado.

No tiene sepsis y el resto, todo bien. No tiene fiebre, los drenajes ya casi no sacan líquido, la presión está perfecta, pulsaciones bien, está despierto y tranquilo No tiene sepsis y el resto, todo bien. No tiene fiebre, los drenajes ya casi no sacan líquido, la presión está perfecta, pulsaciones bien, está despierto y tranquilo

En la misma versión que tomó lugar en los medios ayer, se estableció que el comunicador contaba con asistencia ventilatoria durante todo el día. De esta manera, la hija del conductor desmintió: "Tiene asistencia respiratoria a la noche, pero de día, se la sacan y le conectan la válvula fonatoria -por donde puede hablar-".

Además, la joven enfatizó: "Mañana, seguramente, sacaremos un comunicado".

