El día que Nahir Galarza dijo que "haría cualquier cosa" por su padre

"Yo estaba convencido de que en algún momento Nahir iba a hablar", dijo esta tarde Jorge Zonzini, autor de 'El silencio de Nahir', y ex vocero de la joven.

"Me encontré con una chica sin la estructura intelectual que se le adjudicaba. Intelectualmente estaba detenida en los 9 años por un abuso sexual intrafamiliar", reveló Zonzini, en diálogo con Radio Continental.

Tiempo antes, al momento de presentar su libro, había asegurado: "Yo no entendía por qué a Nahir la obligaron a que vaya y se delate. Cuando fui la primera vez a la cárcel, le pregunté por qué se inculpó. Y me dijo: ‘Yo no quería, a mí me obligaron’. Le dijeron que, si investigaban al padre y a la madre, iban a ir los tres presos por encubrimiento y su hermano se iba a quedar solo”, describió el ex vocero.

Recordemos que, según las versiones, Nahir llamó a su abogada y le dijo: "Yo no lo maté a Fernando, fue papá". "Quiero que acuses al verdadero asesino y a los corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día".

Es por eso que la abogada Raquel Hermida Leyenda se presentó hoy en la Fiscalía Criminal de Turno en Paraná y denunció a Marcelo Galarza, el padre de Nahir, por el homicidio de Fernando. También acusó al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa y al abogado de Marcelo Reborsio, el primero que defendió a la joven.

Lo mismo hizo con el tío paterno de Nahir que la presuntamente la abusó sexualmente cuando era menor. Y otra denuncia por violencia de género contra Galarza. Y pidió medidas de seguridad para Nahir Galarza, para su hermano, su madre Yamina y para ella.