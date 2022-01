Por otra parte, aseguró que "el caso de Nahir Galarza es el caso más emblemático de la región de condena en tiempo récord a prisión perpetua a sus 19 años. No tenía antecedentes penales, pero recibió una pena menor a un genocida como Videla".

Cabe destacar que Zonzini comenzó a trabajar en el caso luego de que los padres de Nahir Galarza lo contrataran. Tras varios meses decidió distanciarse debido a que tenía diferencias irreconciliables con Marcelo y Yamina Galarza.

“El silencio de Nahir Galarza se debe, fundamentalmente, a un acto de amor para cubrir a terceros”, había expresado tiempo atrás Zonzini en una entrevista con A24.

"Yo no entendía por qué a Nahir la obligaron a que vaya y se delate. Cuando fui la primera vez a la cárcel, le pregunté por qué se inculpó. Y me dijo: ‘Yo no quería, a mí me obligaron’. Le dijeron que, si investigaban al padre y a la madre, iban a ir los tres presos por encubrimiento y su hermano se iba a quedar solo”, describió el ex vocero.

"Juego mediático"

La familia de Fernando Pastorizzo, el joven de 20 años que fue asesinado de un disparo en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, descreyó la denuncia de Nahir Galarza, y lo atribuyeron a un "juego mediático".

“No me prendo a juegos mediáticos”, dijo en un escueto mensaje Gustavo Pastorizzo, el padre del joven asesinado de un tiro en la espalda y otro en el pecho por el que la joven fue condenada, según consignó TN.

Vale recordar que el crimen de Fernando Pastorizzo ocurrió el viernes 29 de diciembre de 2017, cuando el joven fue encontrado en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.

Al principio, al declarar como testigo, Nahir Galarza dijo que había visto a su ex novio la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida. En una segunda declaración reconoció que lo había matado pero que había sido de manera “accidental”.

El 3 de julio de 2018, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú condenó a Nahir por unanimidad a prisión perpetua por considerar que “ha quedado destruida la hipótesis de la defensa de que los disparos se produjeron de manera involuntaria”. Ese fallo fue confirmado en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.