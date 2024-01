El archivo persigue a Eduardo Serenellini hasta en Europa

eduardo serenellini.jpg

"Es así, es una realidad y hay que aceptarlo. No nos tiene tiene que dar vergüenza. Es la realidad. Esto de caretearla... A nadie le gusta decir 'che, me empobrecí'. Y todos nos empobrecimos en Argentina", concluyó polémico Eduardo Serenellini.

Como era de esperarse, sus declaraciones se volvieron virales y los usuarios en la red las repudiaron con comentarios como: "Lo de Eduardo Serenellini y Viviana Valles de La Nación+ es odio y violencia en su estado más puro", "Es un sorete hijo de re mil puta que dice, sin escozor, que no debe dar vergüenza dejar de comer porque no se puede comprar comida. Como si fuera un privilegio", "No tiene perdón", "En LN+ están militando, sin un mínimo de vergüenza, que la gente coma 'fuerte' una vez por día", "Basuras".

La polémica en Europa ya tiene nombre: "Secretario del hambre"

El canal Red TV compartió un reel comentando y cuestionando a Serenellini, llamándolo “secretario del hambre” y mencionando también que "en Argentina hay que normalizar comerse los fideos solo una vez al día, pero porque hay que hacer hueco para comerse las mentiras de LN+ en el desayuno, almuerzo, merienda y cena".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FC1owf1GqyI9%2F%3Figsh%3DYzljYTk1ODg3Zg%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABOwgsZB91I9iFMp58IZBsHnVoC6t4bXY5PQHMUdrpSnTeawqVddmZCtfkllTL9G5dWALAABZBHikguicDRf1OaLD3CytkKZAdsFgOwJUWEzyWxvfopJX09PEZB5iqfYNUuCChJdmwMl4C48vIJCohiewF3zcZCfM9qWsYvLm8VCNjQZDZD View this post on Instagram A post shared by Canal Red (@canalred_tv)

Esto recuerda un poco a "la diabetes es una enfermedad de ricos" de la ex vice-presidente, Cristina Fernández de Kirchner, o a los dichos de Mauricio Macri, gran consejero del ahorro diciendole al pueblo en plena crisis "Cuando usted se encuentre en su casa en invierno y vea que está en remera o en patas, es que están consumiendo energía de más. En invierno tenés que estar abrigado en tu casa".

En fin. la casta resultó ser el pueblo y el ajuste debe hacerlo la gente con sus escasos ingresos, por mientras esperar el cambio que según el presidente, será de acá a 18 meses. En el proceso, comeremos una comida al día para "ahorrar" y pagar los tarifazos en los servicios de luz, gas y agua, la prepaga desregulada que te cobra lo que quiere, el colectivo sin subsidio y también, los alimentos que aumentan a la velocidad de la luz.

