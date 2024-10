Eduardo Feinmann incomodó a Esteban Trebucq y expuso a Javier Milei

"No me pongas en ese lugar, me ponés en un lugar incómodo…", respondió Trebucq, pero Feinmann lanzó rápidamente: "¡No! No es un lugar incómodo, es lo que pasó es dato, no es relato. Yo igualmente no me pongo el sayo del periodista hijo de puta, ensobrado, corrupto. Cada cual que se lo ponga".