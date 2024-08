Eduardo Belliboni, otra víctima del falso Pelado Trebucq: El periodista respondió

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/trebuquero/status/1621610851412197376&partner=&hide_thread=false Aclaración día mil.

Ninguna cuenta que se llame El Pelado de algo es mía. Son fake

El Pelado de A24

El Pelado de Crónica

Y análogas

No me representan y publican barbaridades. Algunas aclaran que son parodias. Otras no.

Jamás escribí nada de Máximo K, Fardin o Luli Salazar. — Esteban Trebucq (@trebuquero) February 3, 2023

La furia de Luciana Rubinska por el falso Pelado Trebucq

No es Esteban Marcos Trebucq sino un usuario de X que abrió una cuenta, hace tiempo, cuyo username es @peladodelatv, un fan de Javier Milei, tal como lo es el periodista de LN+ y El Observador Radio. La conductora de ESPN y Telefe, Luciana Rubinska, padeció al falso Pelado Trebucq.

El 'barrabrava' de Milei es un provocador y, por ejemplo, en su perfil tiene la encuesta "Para Ustedes, Florencia Peña era la petera y/o gato del Presi?". Una infamia absoluta, y la actriz ofreció precisiones en Urbana Play el lunes 12/08 pero el martes 13/08 @peladodelatv sigue tal como si nada. Finalmente tuvo que retirar el post.

Contra Rubinska, el difamador lanzó que ella, quien por entonces trabajaba en el canal de noticias C5N, "visitó la quinta de Olivos en plena pandemia y le enviaba fotos sin ropa a Alberto Fernández bajo la promesa de un futuro puesto en el gobierno."

image.png

De pronto, Rubinska fue 'trend topic' en X.

No era un tema nuevo. La web Agencia Nova, el 02/08/2022 difundió una comentario titulado "Luciana Rubinska rompió su romance con Alberto Fernández por promesas incumplidas", y ahí es donde aparece el tema de las imágenes:

"La conductora de C5N se enviaba fotos al rojo vivo con el Presidente. Fuertes rumores de un amorío entre el presidente Alberto Fernández y la periodista del medio oficialista C5N, Luciana Rubinska, los cuales salieron desde Nova. Ahora bien, la primicia torna en que la comunicadora quedó resentida porque el jefe de Estado se portó mal. Vale recalcar que Rubinska le enviaba fotos desnuda al Presidente, ya que este le habría prometido “un puestito” en el Estado (fuentes anónimas afirmaron a este medio que era una dirección en TV Pública o agencia Télam). Asimismo, también habría llegado a tener relaciones sexuales con el mismo. (...)"

image.png

Incomprobable, obvio. Aún se recuerda cuando Francisco de Narváez ingresó a la oficina de Nova y le pegó un puñetazo a quien se había metido con su mujer. No es lo que podía hacer Rubinska ante la infamia.

La respuesta de Luciana Rubinska

En el envío A la Barbarossa de Telefe, en calidad de panelista, la cronista, indignada, deportiva realizó su descargo:

“Me empezaron a llegar comentarios en los últimos días, algunos a mi Instagram, otros de mis amigos... Se hablaba de un vínculo con Alberto Fernández. Desmiento totalmente. Yo no tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández. Mi solidaridad es total con la víctima, con Fabiola. Es verdaderamente chocante escuchar su relato”.

"No le quise dar protagonismo a esto. Se armó una novela totalmente falsa, aberrante, con un grado de animosidad y búsqueda de daño. Como no quise darle entidad, no salí a responder. No tengo nada que aclarar. Ahora que aparece el video de Tamara Pettinato, quieren manchar a todas las mujeres. Y algunos periodistas salieron a comprar fake news contra mí sin ningún tipo de prueba, generando una injuria. Me preocupa que colegas por los que tenía respeto den a entender cosas sin chequeos, sin escribirme o preguntarme. No hay manera de que uno se resguarde de la cloaca que es Twitter. Pero no me lo esperaba de ciertos periodistas."

"Yo tuve una relación profesional con él como tuvieron otros periodistas. Teníamos contacto directo. Le he preguntado sobre la cuarentena, sobre Vicentin, en fin. Era una fuente más. Lo que pasa es que cuando una mujer periodista consigue una información relevante o entrevista importante, infieren que es porque el entrevistado le tiene cariño. Yo tengo 25 años de trayectoria”.

Cuando una mujer periodista tiene una información o logra una entrevista relevante es 'Ah, porque te quiere... jaja, ah, porque tenés algo... jaja...'. En cambio cuando un periodista varón hace una buena cobertura, es un excelente periodista Cuando una mujer periodista tiene una información o logra una entrevista relevante es 'Ah, porque te quiere... jaja, ah, porque tenés algo... jaja...'. En cambio cuando un periodista varón hace una buena cobertura, es un excelente periodista

"Cuando Alberto Fernández vino a Sobredosis de TV (C5N), que yo hacía con Robertito (Funes Ugarte), como vinieron un montón de entrevistados, nadie dijo 'Alberto Fernández tiene algo con Robertito'".

"¿Qué hicieron? Un medio al que no voy a nombrar para no darle entidad, armó toda una telenovela, totalmente falsa y aberrante. Para no darle entidad a ese medio marginal, yo no salí a responderle en Twitter. Y ahora, que aparece el video de Tamara Pettinato, resurgen todas las mujeres a las que quieren manchar".

"Me lastiman los periodistas que no van a las fuentes y que dan a entender algo sobre una fake news".

--------

