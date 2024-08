Beto Casella se hartó y sepultó a Nancy Pazos/Elizabeth Vernaci: "No te hagas la sorora"

Embed - Cómo fue la vuelta de Tamara Pettinato a Bendita - Minuto Neuquén Show

"Han metido el machismo en el medio, la cosa de la sororidad. Los que salgan a hacer una defensa desde el feminismo y la sororidad, que tengan el culo limpito. Porque si salís a atacarme a mí o a este grupo", agregó molesto.

"Gente que pide la cabeza de compañeros. O como Nancy Pazos, que dice 'Cómo esta piba que se dedica a espectáculos va a presentar un informe de la guerra', considerándola menos. O que insultó gravemente al padre de Analía Franchín., cosas que salieron al aire y otras que no", sentenció el conductor.

"O conductoras que son el terror de los productores y las productoras", disparó en referencia a Vernaci. Y agregó: "Tenés que ser buena persona en el día a día. No te hagas la sorora para los medios en temas como este y después sos un sorete en el día a día".

Y les advirtió: "Fijate con qué palabras salís y a quién te referís porque cuando se refieren a mí, si tenés la cola limpia como yo, podemos hablar y vemos, pero desde el machismo. No entiendo cómo entra acá. Quizá no me da la cabeza a mí...".

Nuevo round: Ventura vs. Rial por la polémica de Tamara Pettinato y Beto Casella

La polémica por la salida de Tamara Pettinato de Bendita TV, ciclo conducido por Beto Casella, tras la filtración de sus videos con Alberto Fernández generó que varias figuras mediáticas tomaran posición. De este modo, Jorge Rial respaldó al presentador, mientras que Luis Ventura se puso del lado de la panelista.

Sin embargo, el presidente de APTRA también aprovechó la ocasión para volver a cruzar a quien fue su ex colega en Intrusos.

El conductor de Argenzuela se limitó a expresar su opinión sobre el caso mediante su cuenta de X (ex Twitter). Allí, Rial acompañó la postura de Casella en el caso:

Cabe destacar que no fueron pocos quienes trazaron un paralelismo entre la definición que tuvo que tomar Casella respecto a Pettinato con la de Rial con Ventura cuando lo dejó afuera de Intrusos.

En tal panorama, el periodista de espectáculos no se quedó callado y, en diálogo con LAM, manifestó: "En algún momento estuve en los zapatos de Tamara".

"Me dejaron afuera también. Me dijeron que era para cuidarme y me rompieron el orto. Me dijeron que era para cuidarme y al otro día me enteré que el conductor me había despedido", continuó.

"El conductor es el que toma las decisiones muchas veces. Yo me quedé en el canal porque el canal así lo quería", concluyó explosivo Ventura, quien no olvida su riña con Rial.

