Baby Etchecopar se le animó a Karina Milei: "Gobierna ella"

¿Quién es ella para mandar a pedir disculpas? Desde que yo me acuerdo los secretarios generales de la presidencia eran tipos irrelevantes (...) No hay gobernabilidad. Cuando se hacen estas cosas caseras y se las lleva al terreno profesional no hay Gobierno. El Gobierno tiene que manejarse con una asepsia de no tener compromiso ni nada con nadie ¿Quién es ella para mandar a pedir disculpas? Desde que yo me acuerdo los secretarios generales de la presidencia eran tipos irrelevantes (...) No hay gobernabilidad. Cuando se hacen estas cosas caseras y se las lleva al terreno profesional no hay Gobierno. El Gobierno tiene que manejarse con una asepsia de no tener compromiso ni nada con nadie

Por último, el conductor afirmó que en este momento le teme más a Karina que a Javier puesto que "él es el Presidente y la hermana es el futuro y no me gusta".

Baby Etchecopar, ácido contra Jonatan Viale por su presencia en Miami

Previo al cruce virtual entre Jonatan Viale y Alberto Samid por la presencia del primero en las tribunas del Hard Rock Stadium para presenciar la final de la Copa América, el primero en apuntar contra el periodista de TN fue Baby Etchecopar.

El conductor de Radio Rivadavia tuiteó un picante mensaje sobre su compañero, aunque más tarde aseguró que se trató de una simple broma.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/angeletchecopar/status/1812635833414897668?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1812635833414897668%7Ctwgr%5E1239b26e4686a0316d3f72d21f5398df4c5e8060%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fbaby-etchecopar-acido-contra-jonatan-viale-su-presencia-miami-n581060&partner=&hide_thread=false Joni viale en miami. Que buenooo, yo no pude, tengo radio. pic.twitter.com/tikX3bKweI — Baby Etchecopar (@angeletchecopar) July 14, 2024

Algunas horas antes del inicio del encuentro, el cual se pospuso para las 22:15 debido a los incidentes en las inmediaciones del estadio, el también periodista de A24 publicó: "Joni Viale en Miami. Qué buenooo, yo no pude, tengo radio".

"Qué bueno, creo que entró", remató Etchecopar. Fue tal la viralización de su tuit y dadas las especulaciones sobre un enfrentamiento entre los periodistas, el conductor de Basta Baby aseguró horas más tarde que había sido un chiste y, además, le advirtió a Samid que "no se enganchara", ante el posterior tuit del Rey de la Carne contra Viale.

Pese a la aclaración del periodista, cabe recordar que dos semanas atrás Etchecopar estalló en su envío en A24 contra el grupo de amigos periodistas de Javier Milei con quienes mantiene reuniones ocasionales en la Quinta de Olivos. Entre ellos, estaba Viale.

"Los periodistas no tenemos que ser amigos de los presidentes. Hay que ponerse inmediatamente, aunque los votes, en la vereda de enfrente, enseguida. Nosotros estamos para criticar. Me parece una falta de respeto al público", manifestó el conductor en aquella ocasión.

