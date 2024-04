Antonio Laje y Luis Novaresio se sacaron chispas en vivo en LN+

Nosotros tenemos la libertad de decir cualquier cosa. Nos tenemos que hacer cargo. El Presidente tendría que hacerse cargo, pero ¿por qué no va a tener la libertad de decirlo? ¿Por qué molesta tanto que el Presidente diga lo que piensa? Si yo lo puedo decir, ¿por qué el Presidente no puede criticar algo que no me gusta? Eso es lo que no termino de entender Nosotros tenemos la libertad de decir cualquier cosa. Nos tenemos que hacer cargo. El Presidente tendría que hacerse cargo, pero ¿por qué no va a tener la libertad de decirlo? ¿Por qué molesta tanto que el Presidente diga lo que piensa? Si yo lo puedo decir, ¿por qué el Presidente no puede criticar algo que no me gusta? Eso es lo que no termino de entender

"No es la crítica. El Presidente puede decir lo que quiere donde quiere y como quiere. Ahora, decir que los periodistas son operadores extorsionadores y no dar una prueba, decir que quiebre un medio no está mal, no me parece democrático", cerró Novaresio.

El enojo al aire de María Laura Santillán que desconcertó a Luis Novaresio

Un tenso ida y vuelta entre María Laura Santillán y Luis Novaresio se dio el pasado martes en el momento en el que los conductores discutían sobre el aumento de las prepagas y el tuit que lanzó al respecto Luis Caputo, actual ministro de Economía.

Luego de leer el mensaje del funcionario al aire en el que destacó que "las prepagas le están declarando la guerra a la clase media", la comunicadora quiso extenderse en su descargo y fue en ese entonces que se cruzó con el rosarino.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/RealTimeRating/status/1777746373695168885?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1777746373695168885%7Ctwgr%5E97f40cffb71043ebd77af36a24f767c03516b324%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Focio%2Fel-enojo-al-aire-maria-laura-santillan-que-desconcerto-luis-novaresio-n574552&partner=&hide_thread=false Se picó entre María Laura Santillán y Novaresio pic.twitter.com/cxrHIJrYk4 — Real Time (@RealTimeRating) April 9, 2024

"Me parece interesante que lo diga. Lo que sería más interesante es que tome alguna medida", manifestó y cuando su par quiso introducir un comentario y lo frenó tajante: "Pará. Pará. Dejame desarrollar la idea un segundito".

Y siguió: "En realidad no es que uno se ponga a defender los salarios de determinado gremio, sino que si no se permite la homologación de uno, se puede no permitir la homologación de otros".

