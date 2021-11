Maslatón: "En 2 años o menos Bitcoin llegará a US$399.750"

El Bitcoin es un gran invento jurídico y un gran invento financiero El Bitcoin es un gran invento jurídico y un gran invento financiero

Comenta que la escasez y su fuerte programa de emisión monetaria son los activos que hacen atractivos al Bitcoin. El hecho de que desde el minuto 1 hayan definido de manera clara cual iba a ser la política monetaria, le permitió al mercado crear firmes expectativas y brindo estabilidad y confianza.

Debido a esto, es que el Bitcoin termina siendo deseado por todo el mundo - aún cuando vemos fuertes caídas en su precio- como la ocurrida estos últimos días.

Sobre este tema afirma que

Siempre hay correcciones en el mercado, independientemente de cuan perfecto sea el producto Siempre hay correcciones en el mercado, independientemente de cuan perfecto sea el producto

Y continúa diciendo que estas caídas son una ventaja, ya que, la misma, permite que el mercado se deshaga de las manos débiles y de esta forma se producen altas subidas en su precio en el futuro.

Sobre estas subidas afirma que en los próximos meses el Bitcoin puede llegar a los US$78.000 o a los US$116.000. Mientras que para los próximos 2 años -o menos- la criptomoneda podría llegar a un precio de US$399.750. Al mismo tiempo, comento el caso de si él veía posible un Bitcoin a un millón de dólares, y sobre esto comento que es posible pero que no lo ve para antes del 2026.

Explica que todos estos incrementos se deben -en parte- a las enormes emisiones monetarias que estuvieron haciendo los gobiernos para contrarrestar los efectos de la pandemia. Razón por la cual, hoy, dice

Estamos viviendo la huida más grande del dinero fiduciario desde que este fue creado Estamos viviendo la huida más grande del dinero fiduciario desde que este fue creado

Motivo por el que la gente hoy se desprende rápidamente de los billetes que tiene, ya sea comprando bienes, activos o Bitcoins.

Finaliza la conferencia diciendo que

Estas expresiones mías, no constituyen una invitación para comprar, vender, -apalancar-, no recomiendo, no asesoro, esto es lo que digo que va a pasar y puedo estar completamente equivocado Estas expresiones mías, no constituyen una invitación para comprar, vender, -apalancar-, no recomiendo, no asesoro, esto es lo que digo que va a pasar y puedo estar completamente equivocado