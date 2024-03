Luis Barrionuevo exigió "llamar a plenario" y renuncias en la CGT

Los siguió Omar Maturano

El titular de La Fraternidad, Omar Maturano, duplicó la apuesta y apuntó

La emblemática CGT de Rucci y de Ubaldini no hace un carajo y deja que sectorialmente salgamos a pelear y no dice ‘apoyamos la lucha de los gastronómicos sino que no dice nada y no sacan un comunicado de apoyo cuando uno sale a pelear solo, no se mete La emblemática CGT de Rucci y de Ubaldini no hace un carajo y deja que sectorialmente salgamos a pelear y no dice ‘apoyamos la lucha de los gastronómicos sino que no dice nada y no sacan un comunicado de apoyo cuando uno sale a pelear solo, no se mete

"Patadas en el culo"

Maturano afirmó sin dejar lugar a dudas.

Queremos una CGT solidaria, que esté junto a las necesidades de los compañeros, que defienda las paritarias libres, sin techo, y que vaya al ministerio de Trabajo, pegue dos patadas en la puerta y haga homologar los aumentos que se pudieron conseguir de pedo. Esa CGT queremos, no la CGT blandita. Y si no nos sirve esta CGT, vayamos a sacarlos a patadas en el culo. Queremos una CGT solidaria, que esté junto a las necesidades de los compañeros, que defienda las paritarias libres, sin techo, y que vaya al ministerio de Trabajo, pegue dos patadas en la puerta y haga homologar los aumentos que se pudieron conseguir de pedo. Esa CGT queremos, no la CGT blandita. Y si no nos sirve esta CGT, vayamos a sacarlos a patadas en el culo.

Cumpleaños de Carlos Acuña

Era una reunión de cumpleaños organizada por Barrionuevo para acompañar al estacionero (Acuña) y de Daniel Vila (Carga y Descarga) que terminó un acto político cargado de críticas, contra

Milei, Sergio Massa, Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Mauricio Macri y, de manera inesperada, contra Héctor Daer (Sanidad), de “los Gordos”, y los independientes Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de UOCRA, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias. No se salvó nadie.

Por qué el reclamo

La interna sindical se complicó intensificó al poner en la mira la estrategia de la cúpula de la CGT, que no define otra medida de fuerza o por lo menos bosquejara una fecha.

