¿Larga noche? Advierten que el escrutinio será "más lento"

La diputada K María Teresa García -a cargo de la Comisión Bicameral que administra la Biblioteca del Congreso- salió con los tapones de punta tras las críticas de Macri por la cantidad de empleados. La ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, pidió paciencia y avisó que los resultados aproximados del escrutinio se conocerán desde las 23.

"Desde la Cámara Nacional Electoral se recomienda no pegarlo, por el Covid-19, por una cuestión sanitaria, y que se ponga la solapa dentro del sobre y se meta en la urna", dijo e indicó que no obstante "no será impugnado el voto de quien decida pegarlo".