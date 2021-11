Señales de advertencia de que puede tener diabetes

La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. La diabetes es una causa importante de ceguera, insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores.

Síntomas de la diabetes

1. Micción frecuente

Cuando los niveles de azúcar en la sangre son altos, los riñones pueden intentar bajarlos con más frecuencia, por lo que se aumentará la producción de orina (especialmente en la noche)

2. Aumento de la sed

La micción excesiva puede provocar que el cuerpo pierda agua y hacer que una persona sienta sed más de lo normal, otro síntoma para estar atento.

"Esta micción excesiva puede provocar sed y deshidratación extremas si no puede mantener el ritmo de la ingesta de líquidos", dice la Dra. Deena Adimoolam, endocrinóloga capacitada en Yale que se especializa en diabetes, al sitio Eat This, Not That!

3. Hambre extrema

Las personas con esta enfermedad suelen sentir hambre constantemente, ya que no reciben suficiente energía de los alimentos que consumen.

"El sistema digestivo descompone los alimentos en un azúcar simple llamado glucosa, que el cuerpo utiliza como combustible. En las personas con diabetes, la glucosa pasa del torrente sanguíneo a las células del cuerpo en una cantidad insuficiente", explica el sitio especializado Medical News Today.

4. Fatiga

Sabemos que esta enfermedad puede afectar los niveles de energía y, en consecuencia, la persona puede que se sienta más cansada o fatigada de lo normal.

Este cansancio se produce porque la cantidad de azúcar que pasa del torrente sanguíneo a las células del cuerpo es insuficiente.

5. Visión borrosa

A menudo, los síntomas de la diabetes involucran la visión, bien sea de manera permanente o no, en ambos ojos o sólo en uno. De hecho, la diabetes es una causa importante de ceguera, indica la OMS.

"Los niveles altos de glucosa en la sangre extraen líquido de los tejidos, incluidos los cristalinos de los ojos. Esto afecta la capacidad de hacer foco", indica la Clínica Mayo.

6. Problemas de cicatrización

Otro síntoma de esta enfermedad es que incluso pequeños cortes y heridas pueden tardar semanas o meses en sanar. La cicatrización lenta de las heridas también aumenta el riesgo de infección, advierten médicos.

7. Hormigueo, entumecimiento o dolor en las manos o los pies

Los niveles altos de azúcar en la sangre pueden afectar la circulación sanguínea y en consecuencia los nervios.

Por eso, otro síntoma temprano de la diabetes es la neuropatía, un daño a los nervios que puede "afectar hasta al 50% de las personas con diabetes", dicen los médicos de la prestigiosa Clínica Mayo.

8. Pérdida de peso inesperada

Perder peso de manera repentina puede ser un síntoma de diabetes.

"Cuando los diabéticos pierden glucosa al orinar con frecuencia, también pierden calorías. La diabetes también puede evitar que las células absorban glucosa de los alimentos para obtener energía, y el cuerpo puede comenzar a quemar sus reservas de grasa como combustible", explica Eat This, Not That!

9. Infecciones frecuentes

El exceso de azúcar en la sangre y la orina provee de alimento a la levadura, y puede provocar otro de los síntomas de diabetes: infección por hongos.

En las áreas afectadas se suele sentir picazón, pero una persona también puede experimentar ardor, enrojecimiento y dolor.