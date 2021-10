Reiki: ¿Qué es y para qué sirve?

Pero, ¿Qué significa reiki? En vocablo japonés “rei” significa alma, espíritu, deidad y “ki” se traduce como energía, vitalidad, fuerza. Es decir, reiki simboliza el concepto de energía del espíritu o energía universal.

Esta práctica espiritual surgió en marzo de 1922 de manos del monje Mikao Usui.

Aunque, si bien Usui es conocido como el primer maestro reiki, se cree que la técnica espiritual ya existía 3.000 años atrás.

El reiki es una herramienta muy poderosa que está al alcance de cualquiera. No hace falta nada especial, todo el mundo puede hacerlo. Además, no tiene contraindicaciones porque siempre es para bien ( John Curtin, maestro reiki para diario El Mundo)

Reiki: ¿Para qué sirve?

Se sabe que, el reiki utiliza la energía del espíritu y la energía universal para armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu. Pero, ¿Cuáles son sus beneficios?

Gemma Cazorla Richarte, maestra de reiki, explica en su blog especializado que esta práctica japonesa ayuda a:

Liberar emociones reprimidas

Aumentar el nivel energético, proporcionando vitalidad física y anímica

Revitalizar y rejuvenecer todo el organismo

Provocar un estado de relajación reduciendo o eliminando la ansiedad

Aliviar el sufrimiento así sea físico, emocional, mental o espiritual

Eliminar el estrés diario

Aliviar migrañas, depresión, dolores menstruales, estreñimiento

Limpiar el organismo y la mente de toxinas

Ayudar en el embarazo y post parto

Facilitar el sueño y disminuir el cansancio

Trastornos alimentarios (bulimia y anorexia)

Puede ser usado para ayudar animales y plantas

Ahora bien, acerca de la curación o la sustitución de la medicina convencional, Gemma explica:

El reiki ayuda aumentar los efectos del tratamiento médico cuando se usa en unión con él, pero nunca reemplazando a éste.