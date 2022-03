El estudio publicado en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association encontró que en los mismos grupos de más de 60 años se diagnosticó alrededor del 8% y el 10% con deterioro cognitivo leve.

El deterioro cognitivo leve generalmente se caracteriza por una etapa temprana de pérdida de memoria o disminución de otras habilidades, como el lenguaje o percepción espacial.

Los autores del estudio señalaron que estas tasas sí son comparables a las de países de altos ingresos.

image.png Los Tsimane tienen un estilo de vida de cazadores-recolectores-agricultores. [Foto de Michael Gurven para: University of California Santa Barbara]

¿Qué descubrieron los investigadores?

Los investigadores se sorprendieron al descubrir que los participantes del estudio que tenían demencia o deterioro cognitivo leve frecuentemente tenían calcificaciones inusuales y prominentes en sus arterias intracraneales.

Aunque las calcificaciones eran más comunes entre las personas con deterioro cognitivo, los investigadores también las observaron en las tomografías de las personas sin demencia ni deterioro cognitivo.

En efecto, dijeron que se necesita más investigación para comprender el papel de los factores vasculares, así como de enfermedades infecciosas que son muy frecuentes en estas poblaciones, junto a otros riesgos de Alzheimer.

Ahora el equipo está regresando a ambos pueblos para una segunda visita a aquellos que han sido evaluados previamente.

¿Cómo es el estilo de vida de las comunidades?

Los aproximadamente 17.000 Tsimane permanecen físicamente muy activos a lo largo de su vida, ya que pescan, cazan y cultivan con herramientas manuales y recolectan alimentos de la selva.

Los 3.000 Moseten también residen en aldeas rurales y se dedican al trabajo agrícola de subsistencia. A diferencia de los tsimane, más aislados, viven más cerca de las ciudades y tienen escuelas, acceso a agua potable y servicios médicos, y es más probable que estén alfabetizados.

Los autores compararon estos resultados con una revisión sistemática de 15 estudios de poblaciones indígenas en Australia, América del Norte, Guam y Brasil. Esta revisión anterior encontró la prevalencia de demencia oscilaba entre el 0,5% y el 20% entre los adultos mayores indígenas.

El hecho de que las poblaciones indígenas en otras partes del mundo tengan altas tasas de demencia puede deberse a un mayor contacto y adopción de estilos de vida de sus vecinos no indígenas, ya que también tienen mayores riesgos de diabetes, hipertensión, abuso de alcohol, obesidad y enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, estos factores de riesgo de demencia son extremadamente bajos entre las poblaciones de Tsimane y Moseten, con corazones extraordinariamente sanos en la vejez.

Los investigadores creen que los factores del estilo de vida en los países de mayores ingresos, incluida la falta de actividad física y las dietas ricas en azúcares y grasas, contribuyen a las enfermedades cardíacas y también pueden acelerar el envejecimiento cerebral.

Alzheimer

Además del envejecimiento, los factores de riesgo para la demencia y el Alzheimer son:

Baja educación formal

Hipertensión

Diabetes en la mediana edad

Enfermedades cardiovasculares

Inactividad física

Contaminación del aire

Debido a la proliferación de estos factores de riesgo modificables, el mundo está en camino a triplicar la cantidad de personas con demencia para 2050 a más de 152 millones, según las estimaciones.