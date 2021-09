Este libro ayudó a Simone Biles a cambiar su vida

En lugar de eso, concentra su energía en cuidarse, en sus seres queridos y en hallar quién quiere ser.

"Significa sacrificar algo de ese estrellato", reconoció Biles en la entrevista.

Pero al final del día, no puedes tenerlo todo. Y si primero te ocupas de tu bienestar mental, el resto se irá poniendo por sí mismo en su sitio.

El sutil arte de que (casi todo) te importe una mierda

Este libro de 224 páginas, trata sobre el poder de preocuparse menos por las cosas pequeñas y más por las cosas que realmente importan, con "un enfoque rompedor para alcanzar la felicidad y el éxito".

El libro ha sido un éxito. En su primer año se vendieron más de un millón de ejemplares y se ha traducido a 25 idiomas.

Y es que, esta guía de autoayuda del bloguero superestrella Mark Manson demuestra que la clave para ser personas más seguras y felices es manejar de mejor forma la adversidad. ¡A la mierda con la positividad!, se describe en Amazon.

En este libro, Manson indica que los seres humanos son falibles y limitados:

"No todos podemos ser extraordinarios: hay ganadores y perdedores en la sociedad, y esto no siempre es justo o es tu culpa".

El autor aconseja reconocer las limitaciones y aceptarlas. Esto es, según Manson, el verdadero origen del empoderamiento.

Considero que representa un nuevo tipo de lectura alejada de las falsas promesas motivaciones que tanto están de moda. Hay que aprender a aceptar la vida como es, una montaña rusa de emociones y sucesos (Crítico de Amazon)