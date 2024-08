Contraindicaciones del agua con limón que debes saber antes de tomar esta bebida

Erosión del esmalte

Beber mucha agua con limón puede afectar los dientes, según expertos. En Dental Health Concepts advierten que, "el jugo de un limón contiene entre un 5 y un 6 % de ácido cítrico. Con el tiempo, la exposición al ácido del agua de limón puede causar daños importantes en el esmalte dental, llegando incluso a erosionar la capa exterior dura del diente hasta la dentina".

Sensibilidad dental

Las personas con sensibilidad dental tal vez deban pensarlo dos veces antes de consumir agua con limón, ya que esta bebida podría empeorar las cosas. "La erosión del esmalte causada por el agua con limón puede provocar una mayor sensibilidad dental, haciendo que consumir alimentos y bebidas calientes, fríos o dulces resulte incómodo", indican en Shirland Dental Practice.

Reflujo gástrico

Aquellos que sufren de acidez estomacal y reflujo gástrico también deberían evitar el agua con limón. Lauren Manaker, nutricionista y miembro de Nutrition Now Counseling, lo explicó en Eat This Not That. "Para algunas personas, especialmente aquellas con reflujo ácido, beber agua con limón puede empeorar los síntomas del reflujo. Comer o beber algo ácido, ya sea agua con limón, tomates o rodajas de pomelo, puede desencadenar síntomas de reflujo, que pueden ser bastante incómodos para algunos", dijo.

Migraña

Otro tipo de personas también deberían evitar el agua con limón, los que son sensibles a la tiramina. De acuerdo con el sitio especializado WebMD, "el jugo de limón tiene un alto contenido del aminoácido tiramina. Si eres sensible a la tiramina, beber jugo de limón puede provocarte migrañas".

Interacción con medicamentos

Existen algunas interacciones entre el jugo de cítricos, como el limón, y los fármacos. "Estudios científicos han demostrado interacciones entre el jugo de pomelo, el jugo de lima y el jugo de limón y ciertos medicamentos. Asegúrese de hablar con un proveedor de atención médica sobre las posibles interacciones con cualquier medicamento recetado", sugieren en Verywell Health.

Úlceras en la boca

Finalmente, es posible que las personas con úlceras o llagas bucales también quieran evitar el agua con limón. El sitio Shin Dentistry reseña que, "el agua con limón puede resultar dolorosa para las personas que tienen aftas o úlceras bucales. Su acidez puede irritar las aftas y retrasar su curación. Es mejor evitar las bebidas ácidas como el agua con limón hasta que las aftas se hayan curado".

