Consejos para comprar en Navidad más rápido, dice Harvard

Compras de Navidad: Consejos de Harvard

Saber que esperar

Primero, hay que entender el cerebro. Aunque no todas las decisiones provocan el mismo estrés, las elecciones diarias, a menudo son automáticas.

El especialista de Harvard explica:

Por lo general, la corteza prefrontal tiene el control. Esa es la parte del cerebro detrás de la frente, que maneja las habilidades de funcionamiento ejecutivo.

Las decisiones de nivel medio (la nueva bicicleta, chaqueta de invierno, tostadora o zapatos) son las que se vuelven problemáticas, porque no las hacemos con regularidad. Youn indica:

No nos hemos involucrado en el proceso de pensamiento

Por eso, para sobrevivir al miedo y al arrepentimiento por haber elegido lo incorrecto. El especialista plantea una pregunta: ¿equivocado para qué?

Consiga su enfoque

¿Le ha pasado que realiza una compra sin tener claro lo que quiere o realmente necesitan?

Según Youn:

Establecer un alcance nos da algo a lo que referirnos y preguntarnos: "¿Encaja esto con mi propósito?"

En cambio, sin parámetros, pasamos más tiempo y angustia tomando decisiones y, a veces, seguimos mirando bajo la creencia de que existe lo "perfecto", indica el artículo de Harvard Health.

Queremos que esto marque todas las casillas, aunque no hemos definido cuáles son todas las casillas.

Si la preocupación continúa luego de la compra, examínela y nómbrela.

Si se está preguntando acerca de perderse algo, pregunte: "¿Por qué es eso importante?" Y luego, con cada suposición, pregunte: "¿Y luego qué pasaría?" El proceso podría reducir la magnitud de la importancia real de algo.

Si eso no funciona y le preocupa haberse perdido una oferta mejor, investigue un poco, dice Harvard.

Apóyate en las rutinas

Las rutinas son muy útiles. Un bueno consejo de Harvard es usar los conocimientos previos en lugar de reinventar constantemente la rueda.

Si te gustan los tenis, no hay problema en volver a comprarlos si tus necesidades no han cambiado.

Ahora, si siente que se está estancando en el proceso de evaluación, pregúntese: "¿Vale la pena mi tiempo?". La pregunta crea una pausa, lo devuelve al momento y le permite decidir cómo desea proceder, agrega.

Más investigación no ayudará con la toma de decisiones o el arrepentimiento de decisiones

Más información se vuelve sobrecargada y lo que ayuda es reducir las opciones lo antes posible, indica Harvard.

Quizá puede ayudarle configurar el temporizador en su teléfono y darse una cierta cantidad de minutos para tomar una decisión, eso contribuye a mantenernos encaminados y pasar a la siguiente decisión.

Y recuerde que esa sensación molesta, luego de comprar un regalo, de que hay más por saber: "Es una ilusión", dice Youn.