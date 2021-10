Caso Jorge Acero Cali: Qué hacen los anabólicos al corazón

Esteroides anabólicos y corazón

El abuso de los esteroides ha sido asociado con ataques al corazón, incluso en atletas menores de 30 años.

Pero, ¿Por qué los esteroides contribuyen al desarrollo de enfermedades cardiovasculares? El National Institute on Drug Abuse, explica que los esteroides:

Alteran los niveles de las lipoproteínas que llevan el colesterol en la sangre.

Los esteroides, particularmente los de tipo oral, aumentan el nivel de la lipoproteína de baja densidad (LDL)

Disminuyen el nivel de la lipoproteína de alta densidad (HDL)

Aumentan el riesgo de que se formen coágulos de sangre en los vasos sanguíneos, lo que puede interrumpir el flujo sanguíneo, lesionando el músculo cardíaco de manera que no bombee eficientemente la sangre.

Según el instituto, los niveles altos de LDL y bajos de HDL aumentan el riesgo de arteriosclerosis, una condición en que las sustancias lipoides se depositan dentro de las arterias alterando el flujo sanguíneo.

Si la sangre no llega al corazón, el resultado puede ser un ataque al corazón. Si la sangre no llega al cerebro, el resultado puede ser un ataque al cerebro o apoplejía. Si la sangre no llega al corazón, el resultado puede ser un ataque al corazón. Si la sangre no llega al cerebro, el resultado puede ser un ataque al cerebro o apoplejía.

Consecuencias del abuso de esteroides anabólicos

Sistema hormonal

El abuso de esteroides interrumpe la producción normal de hormonas en el cuerpo. En el caso de los hombres puede afectar la producción de espermatozoides y producir encogimiento de los testículos (atrofia testicular).

Sistema musculoesquelético

Cuando un niño o adolescente toma esteroides anabólicos, los huesos pueden dejar de crecer antes de lo que normalmente lo hubieran hecho.

Hígado

El abuso de los esteroides ha sido asociado con tumores hepáticos y una afección poco común llamada peliosis hepática, en la que se forman quistes llenos de sangre en el hígado.

Piel y cabello

El abuso de los esteroides puede provocar acné y quistes, así como piel y pelo grasiento.

Efectos mentales

El consumo alto de esteroides anabólicos se le asocia con efectos secundarios mentales como furia, manías y delirios.

Cuidado con los anabólicos

El doctor José Stenberg, médico cardiólogo y especialista en deportes, sostuvo en el diario El Liberal que hay que tener cuidado con el consumo de, "como sustancia prohibida".

"Todo el mundo usa anabólicos, porque se refiere a sustancias que producen el crecimiento muscular. El huevo, por ejemplo, produce crecimiento muscular, y hay muchas sustancias autorizadas, como los aminoácidos, cuyo consumo no ocasiona daños. El problema es cuando se introducen hormonas, porque son las que generan cáncer de hígado, de testículos, que es lo que mata a los deportistas", explicó el profesional.

Los anabólicos vienen en distintas mezclas, aminoácidos solos, con hidratos de carbono o cafeína, con creatina, pero los que causan daño son los de laboratorio. Los anabólicos vienen en distintas mezclas, aminoácidos solos, con hidratos de carbono o cafeína, con creatina, pero los que causan daño son los de laboratorio.