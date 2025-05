Palmeiras castigado, multado y advertido por racismo ante hinchas de Cerro

Además, durante la Copa Libertadores Sub 20, un jugador de Palmeiras denunció racismo contra un futbolista de Cerro Porteño y el Ciclón de Barrio Obrero debió abonar una multa de 50 mil dólares.

Esta situación que se vivió en Brasil acompaña a las declaraciones de Oscar Romero, futbolista de Corinthians que también denunció actos de racismo para con él: “Brasil es el país con más racismo”.

“Yo vivo a diario discriminaciones, todo tipo de insultos contra mi país, mi nacionalidad”. “Si me dicen indio, yo estoy orgulloso de tener esa raza guaraní. Siempre que me insultan, yo me siento halagado. Soy paraguayo, no es un insulto para mí”, había señalado el ex San Lorenzo y Boca.

