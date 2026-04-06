La filosa observación de Vinicius sobre el método de Xabi Alonso que agita al Madrid

“Ha sido un momento difícil porque jugábamos muchos partidos, pero tenía pocos minutos. Cada entrenador tiene sus métodos, cada entrenador tiene sus cosas… y yo creo que no he podido conectar con lo que él quería y con lo que el equipo quería”, explicó el delantero brasileño.

El atacante también reconoció que ese período le dejó aprendizajes dentro y fuera del campo. “Ha sido un momento de aprendizaje. He aprendido mucho, los jugadores me han ayudado mucho y en este tiempo también pude hacer muchas reflexiones como persona”, agregó.

En contraste, Vinicius dejó ver un tono mucho más cercano al referirse al actual entrenador interino del equipo. “Ojalá que pueda seguir así con Arbeloa, que tengo una conexión maravillosa con él. Siempre me ha dado confianza, siempre me ha dicho lo que realmente tengo que hacer. Estoy preparado y listo para hacer un gran partido para el míster y para este club que me ha dado tanto”, concluyó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AdriRM33/status/2041115394228855034?s=20&partner=&hide_thread=false Vinícius Jr: "Yo no pude conectar con Xabi Alonso, cada entrenador tiene sus métodos, ahora con Arbeloa tengo una conexión maravillosa y siempre me ha dicho lo que tengo que hacer, estoy preparado para hacer GRANDES partidos para él y este club." pic.twitter.com/FPxWIyr17a — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) April 6, 2026

Un vestuario con varias fricciones durante el ciclo

Las palabras de Vini Jr. dejaron en evidencia el contraste entre el vínculo que mantiene hoy con Álvaro Arbeloa y el que tuvo durante el ciclo de Xabi Alonso. Mientras el brasileño destacó la confianza que recibe del actual entrenador interino, su explicación sobre la etapa anterior volvió a poner el foco en un aspecto que durante meses circuló en el entorno del club: las tensiones entre el técnico y parte del vestuario.

Uno de los casos más visibles fue el propio Vinicius, cuyos gestos de frustración durante varios partidos se convirtieron en una imagen recurrente de la temporada. Las cámaras llegaron a captarlo en más de una ocasión visiblemente molesto en el campo, en escenas que fueron interpretadas como señales de desgaste en su relación con el entrenador.

La situación de Rodrygo también generó debate dentro del madridismo. El delantero brasileño pasó largos tramos fuera del once inicial (lugar que en varias oportunidades ocupó Franco Mastantuono) y su regreso al equipo estuvo marcado por una irregularidad que alimentó la percepción de una gestión ofensiva poco clara en un plantel cargado de talento.

Otro episodio que expuso tensiones fue el de Federico Valverde, quien llegó a manifestar públicamente su incomodidad por desempeñarse como lateral o carrilero. Desde el cuerpo técnico se negó haber recibido ese planteo de manera directa, pero el cruce dejó al descubierto un problema de comunicación que terminó amplificando el ruido interno en el tramo final del ciclo.

alonso.jpg El ciclo de Xabi Alonso en el Real Madrid quedó marcado por buenos números y un vestuario que terminó mostrando fricciones.

Con el paso de los meses, ninguno de estos episodios fue determinante por sí solo. Pero juntos terminaron dibujando un escenario que, más allá de los números del equipo, dejaba ver un vestuario cada vez más difícil de sostener para el entrenador.

La Champions, la última bala para el Madrid

El contexto deportivo tampoco ayuda a calmar las aguas en el club blanco. El Real Madrid cayó el último fin de semana 2-1 ante el Mallorca, un resultado que volvió a golpear en la pelea por LaLiga y que dejó al equipo más lejos del Barcelona cuando el campeonato entra en su tramo decisivo.

El conjunto blaugrana lidera el torneo con 76 puntos, mientras que el Madrid quedó segundo con 69. Con siete jornadas todavía por disputarse (de la fecha 31 a la 38), el margen matemático existe, pero la ecuación empieza a ser cada vez más compleja: los blancos prácticamente deben ganar todo lo que queda y esperar tropiezos del líder para volver a meterse de lleno en la lucha por el título.

A ese escenario se suma otro factor clave. El Real Madrid ya quedó fuera de la Copa del Rey, lo que reduce el calendario de objetivos a dos frentes: la liga y la Champions League. Y con el campeonato doméstico cuesta arriba, el torneo europeo empieza a aparecer como el gran salvavidas de la temporada.

En ese contexto, el cruce de cuartos de final ante el Bayern Múnich en el Santiago Bernabéu adquiere un peso todavía mayor. No solo por el prestigio que siempre tiene la competición para el club blanco, sino también porque el proyecto que hoy encabeza Álvaro Arbeloa empieza a jugarse buena parte de su futuro inmediato en Europa. Si el Madrid quiere salvar el año, la Champions vuelve a convertirse en el escenario donde el club suele resolver sus temporadas más turbulentas.

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