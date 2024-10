Javier Milei a fondo vs Chiqui Tapia: "Maduro y Venezuela"

image.png

Javier Milei vs Chiqui Tapia y "Maduro"

El periodista Franco Mercuriali le consultó a Milei si está siguiendo el tema AFA y el Presidente no dudó en contestar: "si, lo estoy siguiendo y me parece una de las batallas más importantes que dar. Argentina es el semillero del mundo y podríamos tener una liga local de muchísimo mejor calidad si no fuese por los manejos turbios que tiene la AFA".