Impacto en Boca por la última decisión de Úbeda con Tomás Aranda

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Tomás Aranda, sin descanso y titular contra Talleres

Está claro que Tomás Aranda vivió días más que agitados, con una exigencia física y mental importante pero Boca lo necesita dentro del once inicial y es por eso que Úbeda en los primeros ensayos ya puso de entrada al juvenil dentro del once titular, lo que marca que es más que probable que termine siendo de la partida contra Talleres.