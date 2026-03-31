Boca se está preparando para lo que será el choque del próximo jueves ante Talleres de Córdoba, una prueba crucial para el Xeneize que quiere terminar de acomodarse entre los 8 mejores del Grupo A del Torneo Apertura. De cara a esta cita Claudio Úbeda tomó una decisión más que importante con Tomás Aranda.
ES UN HECHO
Impacto en Boca por la última decisión de Úbeda con Tomás Aranda
El entrenador de Boca tomó una determinación clave con Tomás Aranda luego de su participación en la Selección Argentina.
El fútbol argentino está revolucionado con la aparición de Tomás Aranda, que con tan solo 18 años se ganó la titularidad en Boca, siendo la pieza que le cambió la cara al conjunto de Claudio Úbeda luego de un arranque de año complicado. Su nivel es tan importante que incluso Lionel Scaloni se permitió elogiarlo en conferencia de prensa.
“Lo hemos traído a entrenar porque vemos lo que ven ustedes. Es una linda aparición. Es muy joven. Imaginate el futuro que tiene por delante. Tiene ganas, desparpajo, uno contra uno. Es un jugador muy interesante. Estamos muy contentos. Juega en Boca, uno de los clubes más exigentes del mundo”, afirmó el DT campeón del mundo con la Selección Argentina.
Tomás Aranda tuvo la chance de ser parte de la Selección Argentina Sub20, donde afrontó un amistoso contra la Sub20 de Estados Unidos y posteriormente enfrentó a la Selección mayor, dos citas que representaron su estreno con la celeste y blanca. En el día de ayer Tomy se reincorporó a los entrenamientos con Boca y Claudio Úbeda tomó una decisión clave.
Tomás Aranda, sin descanso y titular contra Talleres
Está claro que Tomás Aranda vivió días más que agitados, con una exigencia física y mental importante pero Boca lo necesita dentro del once inicial y es por eso que Úbeda en los primeros ensayos ya puso de entrada al juvenil dentro del once titular, lo que marca que es más que probable que termine siendo de la partida contra Talleres.
A base de sacrificio, esfuerzo y también talento Aranda se ganó su lugar dentro del equipo titular de Boca y es por eso que ahora Úbeda lo quiere utilizar todo lo que pueda, más aún ante el encuentro tan exigente que se viene. Lejos de resguardarlo, la joyita volverá a saltar al campo de juego rápidamente con la camiseta azul y oro, una noticia que los hinchas celebran.
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