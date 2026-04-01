El categórico freno de Lamine Yamal que sacude al fútbol tras el duelo con Egipto

El joven delantero, evidentemente molesto con parte del público presente, también quiso marcar una diferencia entre quienes participaron en los gritos y el resto de los aficionados. “Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas les digo que usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas”.

Para cerrar su mensaje, Yamal pidió recuperar el espíritu del deporte. “El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree”, escribió el extremo, que también aprovechó para agradecer a quienes acudieron al estadio a apoyar a la selección española.

Embed - @lamineyamal on Instagram: "yo soy musulmán, alhamdulillah. Ayer en el estadio se escuchó el cántico de “el que no bote es musulmán”. Sé que iba por el equipo rival y no era algo personal contra mí, pero como persona musulmana no deja de ser una falta de respeto y algo intolerable. Entiendo que no toda la afición es así, pero a los que cantan estas cosas: usar una religión como burla en un campo os deja como personas Ignorantes y racistas. El fútbol es para disfrutarlo y animar, no para faltar al respeto a la gente por lo que es o en lo que cree. Dicho esto, gracias a la gente que nos vino a animar, nos vemos en el mundial." View this post on Instagram

Los Mossos investigan los cánticos racistas

Los cánticos escuchados durante el amistoso entre España y Egipto también derivaron en una actuación policial. Los Mossos d'Esquadra abrieron una investigación para analizar lo ocurrido en el RCDE Stadium después de que desde un sector de la grada se repitiera en varias ocasiones el grito “musulmán el que no bote”.

Según trascendió a traves de RTVE, los hechos están siendo analizados por la Comisaría General de Información, que trabaja junto a la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación para determinar si el episodio puede tener consecuencias penales. Entre los objetivos de la investigación está identificar a las personas que iniciaron los cánticos.

Durante el descanso del encuentro, el propio estadio recordó a través del videomarcador que la normativa deportiva prohíbe expresamente los comportamientos racistas, xenófobos o discriminatorios en eventos deportivos. También se registraron silbidos durante la interpretación del himno de Egipto en la previa del partido.

En caso de que no prospere la vía penal, las autoridades podrían actuar mediante la legislación contra la violencia y el racismo en el deporte, que contempla sanciones administrativas para este tipo de comportamientos en los estadios.

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