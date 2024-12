Davoo Xeneize y su lamento por el grupo que le tocó a Boca en el Mundial de Clubes

Era noviembre de 2001. El invencible Boca Juniors de Carlos Bianchi acababa de consagrarse campeón de la Copa Libertadores, la cuarta en su historia, tras ganarle al Cruz Azul, de México. Así se había ganado el boleto para disputar la antigua Copa Intercontinental, esa que ya había ganado el año anterior nada menos que ante el Real Madrid galáctico.

Pero en ese noviembre de 2001 el rival era Bayern Munich. Boca, con Juan Román Riquelme como estandarte, y con figuras como Marcelo Delgado, Guillermo Barros Schelotto, Mauricio “Chicho” Serna, Cristián Traverso, Javier Villarreal, Rolando Schiavi, entre otros, buscaba su segundo título consecutivo.

Boca no se olvida del arbitraje que favoreció al Bayern Munich

Bayern Munich, campeón respectivo de la UEFA Champions League, estaba enfrente. El partido lo ganaría el conjunto alemán en tiempo suplementario, con un cabezazo de Kuffour, pero el trámite del encuentro estaría marcado por un polémico arbitraje que perjudicó a Boca.

Kim Nielsen fue el árbitro encargado de impartir justicia. En el transcurso del partido cobró las llamadas “chiquitas” a favor del Munich, pero también las “grandes”, como una cuestionable expulsión al “Chelo” Delgado en el primer tiempo, o aquella infracción a Clemente Rodríguez que no pitó y que derivó en el gol del elenco alemán.

Ahora, Boca tiene la posibilidad de tomarse revancha de un partido en el que, es cierto, no brilló futbolísticamente, pero en el que fue claramente condicionado por Kim Nielsen. La sensación amarga en el equipo de Bianchi no se fue hasta luego de un tiempo. Curiosamente, Riquelme estaba en aquel Boca y fue quien no paró de recibir faltas todo el partido, no sancionadas por el árbitro.

En el Mundial de Clubes 2025, Boca se verá la cara con un viejo conocido. Esta vez, eso sí, Riquelme estará en la tribuna.

