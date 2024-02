Todo ok entre Kylian Mbappé y Real Madrid: Ya firmaron el contrato

El Madrid ya no estaba desesperado por contratarlo, porque tiene en su plantel a estrellas jóvenes como Vinicius Jr. y Jude Bellingham, quienes por su nivel están rankeados entre los mejores del mundo. Florentino Pérez le dejó en claro a Mbappé que su contrato no tenía que desbalancear los números de la Institución y se debe ajustar a lo que cobran las otras figuras del equipo, para no generar malestar en el vestuario.

image.png Kylian Mbappé firmó contrato con el Real Madrid y se va del PSG. Foto: A24

El contrato de Mbappé

A pesar de que el Real Madrid no estaba dispuesto a desembolsar una suma exorbitante de dinero por Kylian Mbappé, como si lo estuvo años anteriores, el contrato del francés será el más alto del plantel porque es el mejor jugador del mundo. Según las fuentes de Marca, el jugador cobrará entre €15 y 20 millones netos al año más bonus por objetivos, algo no tan lejano a lo que cobran Toni Kroos, Luka Modrç y David Alaba.

Este acuerdo está muy lejos del que ambas partes tuvieron en 2022, cuando Mbappé plantó al Real Madrid con un contrato de €26 millones netos y del que tiene en PSG, que es de €32 millones netos al año. El jugador aceptó esta reducción de salario porque priorizo lo deportivo y su sueño de ponerse la camiseta del club más importante del mundo.

La temporada 2024-2025, Kylian Mbappé, mejor jugador del mundo, y Real Madrid, mejor club del mundo, unirán sus caminos. El delantero intentará obtener los dos títulos que le faltan, a nivel clubes y a nivel individual, y que tanto desea a sus 25 años: La Champions League y el Balón de Oro.

