Se confirmó que otro técnico dejará su club al finalizar la Copa de la Liga

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GerGarciaGrova/status/1777773553892356263&partner=&hide_thread=false Leonardo Carol Madelon NO CONTINUARÁ en #GELP.



La dirigencia tomó la decisión.



El domingo ante #Banfield será último partido en el .



Se hará oficial una vez acordado el finiquito.



Junto a @Nicobozza pic.twitter.com/ryTWyM79JT — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) April 9, 2024

Más allá de que tenga que dar un paso al costado por decisión de la dirigencia, no es mala la impresión que deja Madelón en esta etapa. Si bien no logró buenos resultados, logró el más importante que fue vencer a Colón en el desempate para no descender en el año 2023. Quien está envuelto en esa dramática situación, lo único que quiere es safar, no importa como. Y Madelón lo logró.