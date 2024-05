Nicolás Otamendi explotó contra las hinchas de Benfica por "no dar la cara"

“Quiero dejar claro que las veces que no estuve acá para hablar no fue decisión mía, sino una decisión de comunicación. Me atacaron por no estar en los momentos más difíciles y nunca pude defenderme en ese sentido”, les dijo el futbolista a los hinchas, quienes se quejaron de que no daba la cara luego de la eliminación en la Copa de Portugal y en la Europa League.