Newell´s y Deportivo Riestra terminaron a las trompadas

Las declaraciones de los entrenadores luego de la batalla

image.png

El tumulto, que se dio una vez terminado el cotejo, no tuvo expulsados. Sí algunos lastimados (nadie de gravedad) por las piñas, que fueron tiradas a violentamente por algunos protagonistas. Los entrenadores de ambos equipos declararon al respecto.

Cristian Fabbiani: "Cuando terminó el partido me metí adentro, no sé qué pasó. No puedo dar una opinión. No sé qué sucedió. Se metió la policía cuando no se tenía que meter. No entiendo qué estaban hablando. No creo que Apolonio pueda decir algo, es educado".

Mauricio Larriera: "No sé lo que pasó; me sorprendió porque en el partido no se generó nada para eso". "No debía terminar así, no podemos transmitir esta violencia de adentro hacia afuera. Nos debería dar vergüenza. Fue caótico, los que estaban separando recibieron golpes”.