Debutó un jugador con 14 años y superó el récord del Kun Agüero

Ogro Fabbiani liga profesional de fútbol.jpg Cristian Fabbiani, DT de Riestra

Sin embargo, no fue el marco ideal para un debut, no solo por el rival y las circunstancias del encuentro, sino por la tensión que se venía generando y que decantó en la trifulca una vez finalizado el cotejo. Fabbiani se refirió a ello. "Capaz no se notó, pero tiene una dinámica importante", dijo. "Era normal que con el estrés, que iba el partido perdiendo, esté un poco nervioso. Me pasó a mí cuando debuté a los 17, 18 años. Era algo muy natural", añadió.

El entrenador también señaló la importancia que significa para Riestra, desde el punto de vista institucional, que se permita arriesgar por un futbolista como Apolonio. "Es una apuesta que está haciendo el club. Se le dio la oportunidad y ahora hay que ayudarlo a crecer en lo profesional, físicamente", sostuvo el Ogro. "Si buscan los videos tiene una capacidad aeróbica y una pegada", argumentó.

La opinión del DT rival con el debut de Mateo Apolonio

image.png Mauricio Larriera

A quien le preguntaron por el debut del chico fue al DT de Newell´s, Mauricio Larriera. "Me parece que era muy chiquito, aunque nosotros tenemos que atacar y defender como siempre, y tratando de tomarlo con seriedad, como si el chico tuviera 38 años”, contestó.

"Por un lado, como padre, digo ‘qué peligro’, pero no quiero cuestionar nada, pero sobre todo en Copa Argentina, que suelen ser encuentros más agresivos pueden ser más peligrosos. No sé si el chico recibió algún golpe o no, pero ojalá que no le haya pasado nada. Pero si debutó a esta edad es porque el entrenador entendió que podía debutar en primera”, agregó Larriera.

