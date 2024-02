Festeja Florentino la caída de Brasil pero sufre John Textor

La desgracia del Botafogo

La idea fuerza de Pooler en FT: "El país no tiene rival como fábrica de talentos, pero sus clubes apenas son conocidos en el extranjero. Los inversores internacionales esperan que una nueva liga pueda cambiar eso".

El relato comienza con el ascenso, cenit y ocaso del club Botafogo de Futebol e Regatas en la temporada pasada: llegó a ubicarse 14 puntos arriba de su escolta pero no ganó ninguno de sus últimos 11 partidos y terminó en 5to. lugar. Crisis total para John Textor, el empresario estadounidense dueño del Botafogo. No obstante, el show debe continuar:

El dramático final de la Serie A brasileña ha llamado la atención sobre un esfuerzo más amplio para modernizar el aspecto empresarial del juego en la nación futbolística más famosa del mundo. Las reformas, que incluyen discusiones sobre una nueva liga inspirada en el fútbol inglés, están atrayendo patrocinadores de alto perfil, incluida la realeza emiratí y conglomerados de clubes múltiples, que ven a Brasil como la próxima frontera en la industria deportiva global. El dramático final de la Serie A brasileña ha llamado la atención sobre un esfuerzo más amplio para modernizar el aspecto empresarial del juego en la nación futbolística más famosa del mundo. Las reformas, que incluyen discusiones sobre una nueva liga inspirada en el fútbol inglés, están atrayendo patrocinadores de alto perfil, incluida la realeza emiratí y conglomerados de clubes múltiples, que ven a Brasil como la próxima frontera en la industria deportiva global.

john-textor.jpg John Textor, dueño del Botafogo.

John Textor

Al comenzar 2022, Textor compró el 90% de Botafogo, a través de su empresa Eagle Football Holdings, y en su plan de negocios prometió inyectar 400 millones de reales (US$ 80 millones) de financiación.

“Dije que estaríamos luchando por títulos en 3 años a 5 años. Bueno, ya lo logramos. Estoy muy orgulloso de lo que construimos. . . [Estamos] aumentando nuestros ingresos y volvimos más sostenibles”, le dijo a Michael Pooler.

El del FT intentó explicar por qué motivo el fútbol de Brasil no es más conocido entre las grandes ligas del mundo:

Falta de una gestión profesional. Débil situación financiera de muchos clubes. Imposibilidad de aprovechar el potencial comercial del deporte. Salida anticipada de muchos de los mejores jugadores del país a ligas europeas por mayores salarios.

El problema

Pero hay un intento de promover Brasil. Nic Hamer, de Oakwell Sports Advisory, dijo a FT:

Hay muy pocos mercados en el fútbol donde exista este tipo de oportunidades en todas las líneas de ingresos. Los clubes [brasileños] en general están poco comercializados. A largo plazo, no veo por qué Brasil no puede entrar entre las 5 primeras ligas por volumen de ventas. Hay muy pocos mercados en el fútbol donde exista este tipo de oportunidades en todas las líneas de ingresos. Los clubes [brasileños] en general están poco comercializados. A largo plazo, no veo por qué Brasil no puede entrar entre las 5 primeras ligas por volumen de ventas.

Precisamente por esto, el fracaso olímpico, que se suma al fracaso en la Copa Mundial Qatar 2022 y a la Copa Mundial Australia Nueva Zelandia 2023, son obstáculos a superar.

En cuanto a la Copa Libertadores, la Conmebol no ha logrado su reconocimiento global, al estilo de una Champions League.

Bahia-City-Group.webp City Football Group compró el 90% del club Esporte Clube Bahia.

La TV

Michael Pooleer:

"La facturación total en la 1ra. división de Brasil fue de 6.900 millones de reales (1.300 millones de euros) en 2022, según un estudio de la consultora Convocados, muy por debajo de los ingresos obtenidos por las 5 principales ligas de Europa.

En un intento por aumentar los ingresos por radiotelevisión, también están en marcha propuestas para crear una nueva competencia a nivel nacional en Brasil que sea capaz de llegar a audiencias extranjeras mucho más amplias.

En la actualidad, gigantes locales como Flamengo, Corinthians y el vigente campeón Palmeiras sólo pueden soñar con el tipo de reconocimiento de marca internacional construido durante años por sus homólogos europeos como Barcelona, Manchester United y Paris Saint-Germain."

La reforma necesaria

"La gran esperanza tanto de los fanáticos como de los ejecutivos es que más dinero convenza a las estrellas más jóvenes a quedarse en casa por más tiempo. Esto puede provocar un “círculo virtuoso”, dice Bruno Amaral, jefe de fusiones y adquisiciones del banco de inversión BTG Pactual.

"Va a representar una gran mejora en el atractivo de los partidos, lo que conducirá a mejores ingresos tanto a nivel local como internacional y fortalecerá a los clubes", añade.

Pero para tener éxito, los grandes planes tendrán que superar las luchas internas y las prácticas cuestionables que a menudo han arruinado el fútbol nacional y han impedido su desarrollo fuera del campo.

“El fútbol brasileño siempre ha sido muy político”, afirma Ricardo Fort, fundador de la consultora deportiva Sport by Fort. "Esto ha demostrado ser un obstáculo, porque los clubes han permitido que sus rivalidades en el campo sean una barrera para trabajar juntos".

Mané Garrincha

El catalizador del cambio en el fútbol brasileño fue una ley de 2021 que alentaba a los clubes a operar como empresas, en lugar del modelo tradicional de asociaciones sin fines de lucro. Hasta ahora sólo dos clubes de primera categoría se gestionaban como empresas. Al crear una estructura corporativa novedosa que disfruta de tasas impositivas favorables, la legislación ha abierto la puerta a los inversores.

John Textor fue uno de los que aprovecharon. Su empresa también controla

Olympique Lyonnais, de Francia;

RWD Molenbeek, de Bélgica; y

una participación minoritaria en el Crystal Palace, de Inglaterra.

En Botafogo encontró un club con una rica historia, la de Mané Garrincha, estrella de las selecciones brasileñas que ganaron los Mundiales de 1958 y 1962.

Pero el club estaba mal. Consiguió el ascenso de 2da. división en 2021.

Había un ambiente favorable. Antes que Textor cerrara el trato por Botafogo, Ronaldo Nazario adquirió una participación mayoritaria en el Cruzeiro, donde comenzó.

ronaldo-nazario.jpg Ronaldo Nazario y su Cruzeiro.

Claudio Tapia

Luego, la firma de inversión con sede en Miami, 777 Partners, que controla el Everton, de la Premier League, adquirió una participación mayoritaria en Vasco da Gama, de Río.

Y Esporte Clube Bahia fue comprado por City Football Group, controlado por Abu Dhabi, que organizó una multinacional de equipos, comenzando por Manchester City.

El modelo es conocido por su acrónimo portugués SAF (Sociedad Anónima de Fútbol), y es "una ruptura radical con el sistema convencional de clubes controlados por socios, con un presidente elegido cada pocos años."

Los críticos dicen que el antiguo sistema con frecuencia conducía a mala administración y gasto excesivo, y que algunos líderes eran elegidos por su popularidad más que por su capacidad de gestión.

“En el modelo de asociación, no se puede diseñar algo para el mediano y largo plazo, una verdadera plataforma de negocios”, le dijo Pedro Daniel, director ejecutivo de la consultora EY (Ernst Young) en São Paulo, a FT. "Esto resulta en imprevisibilidad y un alto riesgo para todas las partes interesadas".

¿Qué dirán Claudio Tapia y los otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino?

Deberían trabajar en buena administración y austeridad para sanear las finanzas: parece resultar el punto de ataque.

Talón de Aquiles

Esta conclusión de Golazo24 es reforzada por el propio Michael Cooler:

Los impagos de facturas o salarios no han sido infrecuentes en los clubes brasileños y en el pasado incluso ha habido casos de corrupción, malversación de fondos y arreglo de partidos. Los impagos de facturas o salarios no han sido infrecuentes en los clubes brasileños y en el pasado incluso ha habido casos de corrupción, malversación de fondos y arreglo de partidos.

"Los SAF aportan más planificación y una percepción profesional, lo que puede atraer nuevos patrocinadores [con] mayor seguridad y menos riesgo", añade Daniel. "Existe responsabilidad fiscal e incentivos para una buena gestión, pero las cifras no se obtienen de la noche a la mañana".

De hecho, los ya elevados niveles de endeudamiento entre los clubes de la Serie A aumentaron un 9% hasta un total combinado de R$ 10.000 millones en 2022, según Convocados.

Hicks & Muse

A finales de los años 1990, Bank of America y la firma de capital privado Hicks & Muse intentaron invertir, y fracasaron.

No tenían el nuevo marco legal que, en teoría, proporciona una estructura para las inversiones, junto con un mecanismo para resolver grandes cargas de deuda.

Esto es lo que ronda a varios países de Conmebol.

Si en la Argentina no se ha insistido es por la inestabilidad macroeconómica que impide o limita cualquier inversión. No ha cesado aún cuando Mauricio Macri perdió las elecciones en Boca Juniors y Javier Milei perdió su Ley Ómnibus en el Legislativo argentino. Rige un Alto el Fuego por la estanflación.

Pero sus promotores prometen revancha.

taylor-swift-botafogo-novembro-2023-fogaonet.jpg Taylor Swift actuó en el Estadio Nilton Santos, del Botafogo. La hinchada del Fogão le agradeció el posteo con el escudo del club su pose recordando a Tiquinho Soares, máximo goleador del club en 2023.

Leading case

Volvamos a Michael Cooler en Financial Times:

"Según el nuevo modelo, la asociación heredada transfiere las actividades futbolísticas a la SAF, pero conserva otras funciones deportivas y sociales, así como obligaciones y responsabilidades anteriores.

20% de los ingresos de la nueva entidad debe destinarse al pago de estas deudas históricas.

Los acuerdos de adquisición iniciales fueron con clubes en dificultades financieras y con pocas opciones, dice el abogado deportivo Eduardo Carlezzo. Considera que la ley está funcionando.

“El Botafogo, que siempre estuvo quebrado, casi sale campeón”, afirma. “El [modelo] SAF está rehabilitando clubes que fueron destruidos”.

Botafogo dice que las deudas han disminuido de R$ 1.000 millones iniciales a R$ 740 millones a finales de 2023; espera una nueva reestructuración con los acreedores en los próximos meses.

Mientras tanto, sus ingresos aumentaron de R$ 140 millones en 2022 a R$ 402 millones en 2023.

Textor dice que el objetivo es alcanzar el punto de equilibrio el próximo año."

El director ejecutivo del club de Río, Thairo Arruda, atribuye el éxito inicial a una reestructuración administrativa + una mentalidad más empresarial. Resultaron un éxito las promociones de membresía y los descuentos en entradas. También los espectáculos musicales. Por ejemplo, Taylor Swift.

Ahora quiere desarrollar infraestructura para lograr una de las mejores academias de formación de talento del país.

Premier League

Pero el objetivo final es un nuevo torneo controlado por los clubes y no por la Confederación Brasilera de Fútbol.

Inspirándose en la Premier League inglesa, la idea es acelerar el marketing de derechos de televisión y otros medios vendiéndolos en forma conjunta. Hasta ahora, los clubes brasileños han firmado contratos de forma individual con el mayor grupo de medios del país, Grupo Globo.

El mercado mundial de derechos de medios de fútbol valía US$ 19.000 millones en 2023, según el proveedor de datos SportsBusiness. Aunque la competencia por captar espectadores es dura pero la reputación del fútbol brasileño es una ventaja inherente, dice Adam Kelly, presidente de medios de IMG.

Las plataformas de streaming y las emisoras trasnacionales podrían ser posibles compradores.

Luego, el espectáculo: 5 clubes eran candidatos al título faltando 5 fechas en la temporada 2023. También existe potencial para ampliar las audiencias nacionales en un país de 200 millones de habitantes.

leila-pereira-palmeiras.jpg Leila Mejdalani Pereira, abogada, empresaria, banquera y presidenta del club Palmeiras, muy exitoso en estos años.

Libra

Para na nueva Liga es necesario unificar los 2 bandos en pugna sobre cómo deben distribuirse los ingresos:

El grupo Libra, cuenta con 19 clubes en las 3 principales divisiones, incluidas los 4 más grandes por ingresos y base de seguidores. Está en conversaciones con Mubadala Capital para una inversión y cuenta con el asesoramiento de la banca de inversión BTG Pactual. Mubadala es el brazo del fondo soberano de Abu Dhabi, y ha propuesto una agencia en la que los clubes tendrían el 50%, comercializadora en exclusiva de los derechos de transmisión. Un acuerdo podría incluir un ingreso mínimo garantizado para los clubes, a cambio de una renta posterior al inversor.

Liga Forte União

El otro grupo es Liga Forte União, integrado por 26 equipos de las 3 principales divisiones y asesorada por XP, un grupo brasileño de servicios financieros. En noviembre se acordó con un consorcio de inversores liderado por la firma local de capital privado Life Capital Partners (LCP), que pagó R$ 2.600 millones por una participación del 20% en una empresa de medios que comercializará los derechos durante un período de 50 años. Ya se han entregado a los clubes unos 1.200 millones de reales.

"Creemos en el potencial de expansión en el extranjero, ya que apenas el 2% de los ingresos de la liga brasileña son internacionales", dice João Gabriel Leitão, socio fundador de LCP. El objetivo es pasar a 10% en 10 años.

Pero existe consenso en que Libra y Liga Forte União deben ir hacia un organismo único que involucre a los 40 clubes de la Serie A y B. completamente nueva.

Nueva Liga

“Si sólo se vende los derechos, es demasiado superficial. La realidad es que, a menos que controles el torneo, nunca podrás realizar los cambios estructurales que necesitas para hacer crecer la liga”, dice Fort.

Los contratos actuales con Grupo Globo expirarán a finales de 2024.

Libra confirmó que negocia con la cadena para el próximo ciclo de transmisión de 4 años.

“Aún si ambos bloques negocian por separado [con las emisoras], será mejor que la situación anterior, que era uno a uno con los clubes. Pero no maximizará el valor para el fútbol brasileño”, fue un testimonio a FT.

7 de 20

Algunos inversores potenciales en clubes brasileños siguen indecisos, esperando ver si el negocio crece.

7 de los 20 clubes de la Serie A tienen ahora propietarios privados; la pregunta es ¿cuál será el siguiente?

“La 2da. ola será en clubes intermedios o pequeños que están en mejor situación pero necesitan dinero para expandirse”, afirma el abogado Carlezzo.

En principio, los aficionados se han opuesto poco a las adquisiciones, aunque los malos resultados en ocasiones han provocado críticas a los propietarios desde las organizaciones de aficionados influyentes.

flamengo.jpg Flamengo, el club más popular de Brasil.

Flamengo

Entre algunos equipos más grandes existe resistencia a la idea de accionistas externos. Los presidentes de Corinthians y Palmeiras descartaron explícitamente la idea de un SAF, afirmando que los clubes pertenecen a los aficionados y que ya están gestionados en forma profesional. Los observadores también advierten que el modelo no es una solución milagrosa. Entre algunos equipos más grandes existe resistencia a la idea de accionistas externos. Los presidentes de Corinthians y Palmeiras descartaron explícitamente la idea de un SAF, afirmando que los clubes pertenecen a los aficionados y que ya están gestionados en forma profesional. Los observadores también advierten que el modelo no es una solución milagrosa.

Financial Times:

"El equipo más seguido de Brasil, Flamengo, recibió elogios por su recuperación financiera y empresarial como asociación. Sin embargo, su presidente ha hablado de la posibilidad de crear un SAF con el fin de conseguir financiación para construir un estadio."

Los equipos que buscan inspiración para desafiar el statu-quo solo necesitan mirar a Red Bull Bragantino, un club pequeño en el estado de São Paulo que fue adquirido por la marca de bebidas energéticas en 2020 y convertido en una sociedad anónima antes de la nueva ley. Tras haber conseguido el ascenso, ahora es un protagonista. En 2023 fue 6to..

Juego Limpio Financiero

“La liga brasileña es probablemente una de las más competitivas del mundo. Estar en la mitad superior de la tabla es un logro para nosotros, luchando contra clubes muy grandes”, afirma su director general André Rocha.

Pero con el flujo de dinero nuevo, en algunos sectores se exigen reglas de “juego limpio financiero” para garantizar que la competencia no se vea distorsionada por el gasto excesivo.

Para algunos, el caso de Textor en Botafogo fue demasiado extraño: "Algunas cosas sólo le pasan al Botafogo".

La sanción

Después de que Botafogo desperdiciara una ventaja de 3 goles para perder 3-4 de local ante Palmeiras (un momento decisivo de la campaña), Textor alegó corrupción en una entrevista televisiva posterior al partido. Fue multado y suspendido temporalmente de actividades futbolísticas.

Aunque el máximo tribunal deportivo del país aceptó que la expulsión de un jugador de Botafogo era injusta, rechazó los pedidos de Textor de que se investigara el amaño de partidos y que se volvieran a jugar 6 partidos. El club dijo que tiene la intención de emprender nuevas acciones legales.

---------------------------

Más contenido en Golazo24

Porsche acelera en VfB Stuttgart y MG pone 5ta. en Arsenal FC

En Qiddiya estará el estadio Nº1 del mundo

¿Misión Imposible de Diego Martínez por Frank Fabra o mensaje cifrado?

Luciano Gondou salvó a Javier Mascherano y habrá Juegos Olímpicos