Dani Alves no zafa: pagó la fianza pero tendrá otra condena

El ex lateral derecho del Barcelona y ex compañero de Lionel Messi, el brasileño Dani Alves, pagó este miércoles (20/03) una fianza de un millón de euros y obtuvo así la libertad provisional, a la espera de que su condena por agresión sexual sea firme. Así lo definió la Audiencia de Barcelona por mayoría y con el voto particular de un magistrado.