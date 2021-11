Rafael Maratea, ejemplo de lucha y resiliencia

Rafael Maratea para hacerle frente a la enfermedad tuvo que incurrir en muchas deudas, que pudo saldar hace apenas 4 años. Se crió en San Isidro y vivió toda su vida allí. Ahora es un reconocido coach de equipos empresariales, un orador motivacional y un especialista en liderazgo empresarial.

Rafael Maratea Familia.jpg Rafael junto a su familia.

Luego de superar su primer cáncer, se dedicó a viajar, a disfrutar de su familia y seguir trabajando, pero a los 50 años le diagnosticaron nuevamente cáncer, esta vez, cáncer de tiroides. Esta vez fue más optimista y tampoco se dio por vencido: “Por fortuna volví a entender que había un propósito por cumplir y eso me volvió a cargar de energía y me dije a mí mismo que ya había vencido al cáncer una vez, que esta era otra batalla y debía ganarla nuevamente, algo que logré”.

Su refugio

Aunque Rafael Maratea siempre fue creyente y se casó en la Catedral de San Isidro, cuenta que muchas veces en su vida “abandonó a Dios” y se preguntó ¿Por qué a mi? Pero hoy considera que superó el miedo a la muerte y que admira a Jesucristo.

Intenta estar presente en el día a día porque “la ansiedad es exceso de futuro”.

En el día de los Santos Inocentes contó parte de su historia familiar en Instagram, su relación con el aborto, y su lucha por la vida.

Rafael Maratea Instagram.jpg

Sus 4 hijos fueron los que le dieron la fuerza para seguir luchando a pesar de las adversidades. Santiago Maratea, uno de ellos, es influencer y se hizo conocido en redes sociales hace ya varios años, pero fue en el 2020 que su mensaje cobró más fuerza, cuando empezó a hacer campañas solidarias para distintos casos. En esas campañas logró recaudaciones récord. Rafael Maratea dice estar muy orgulloso de él y que siempre supo que iba a ser un chico especial.

Rafael y Santiago Maratea.jpg Santiago y Rafael Maratea.

Mariana, su gran amor

Sin duda la lucha más difícil que tuvo que afrontar Rafael fue la repentina muerte de Mariana en agosto de 2019. Desde ahí su lema es “Mañana es tarde”, su mujer se suicidó.

En el zoom cuenta que se iba a dormir y le pedía a Dios que lo lleve: “No me quería levantar al día siguiente.”

Santiago Maratea habló en PH el programa transmitido por Telefe y contó por primera vez públicamente sobre el suicidio de su mamá:

Mi mamá se suicidó, y eso es muy interesante, porque me obliga a incluir en el proceso de la muerte de una madre el respeto. Ella lo decidió, yo no lo entiendo, me dolió mucho, pero el gran desafío para mí es respetarla. Mi mamá se suicidó, y eso es muy interesante, porque me obliga a incluir en el proceso de la muerte de una madre el respeto. Ella lo decidió, yo no lo entiendo, me dolió mucho, pero el gran desafío para mí es respetarla.

Rafael Maratea y Mariana.jpg Mariana y Rafael.

El libro de Rafael Maratea en colaboración con la Fundación Sales y Cáncer ConCiencia ya se encuentra disponible.