Muerto o Vivo: El poema en la tumba de Yevgeny Prigozhin

A juzgar por las fotografías del cementerio publicadas por el canal en Telegram, Shot, cerca de la tumba de Prigozhin se dejó una hoja de papel con un extracto del poema 'Naturaleza muerta', de Joseph Brodsky con las palabras "¿Vivo o muerto? A juzgar por las fotografías del cementerio publicadas por el canal en Telegram, Shot, cerca de la tumba de Prigozhin se dejó una hoja de papel con un extracto del poema 'Naturaleza muerta', de Joseph Brodsky con las palabras "¿Vivo o muerto?

Más abajo, Urgente24 ofrecerá el poema completo de Brodsky.

Los honores militares que debe recibir toda persona que haya recibido la medalla de Héroe de Rusia no fueron rendidos a Prigozhin.

Estuvieron presentes menos de 30 personas.

Un empleado del cementerio dijo que no vio personas con uniforme militar en la ceremonia y que la despedida duró 40 minutos.

Según el canal Fontanka, tras la noticia del funeral de Prigozhin, empleados de la Guardia Nacional se presentaron en el cementerio y acordonaron el territorio. A juzgar por las fotografías de la publicación, se instalaron detectores de metales en el cementerio.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fskyguerrilla%2Fstatus%2F1694446346567127189%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Prighozin down . El máximo director del #WagnerGroup cayó con su avión privado, Putin se las cobra caro . pic.twitter.com/LN1LzZMt5m — SkyRevolution (@skyguerrilla) August 23, 2023

El final

En la tarde del 23/08, los residentes de la aldea Kuzhenkino, en Tver, vieron cómo "brillaba el cielo". Minutos más tarde, varios "trozos de hierro" cayeron al suelo, de los que salió humo negro: los restos del avión en el que volaban Yevgeny Prigozhin, y el comandante de los mercenarios, Dmitry Utkin.

Sus subordinados y colegas -desde 2014 decenas de miles de rusos han pasado por la empresa- desconocen qué fue lo que sucedió.

El avión de Prigozhin se estrelló a 50 kilómetros de la residencia Valdai de Vladimir Putin, quien en el momento del accidente estaba entregando premios a los militares del Ministerio de Defensa en la celebración del aniversario de la Batalla de Kursk.

En Grupo Wagner, los comandantes a cargo aún no reaccionaron. Muchos combatientes entraron en pánico. Algunos dijeron que quieren ingresar al Kremlin con una ametralladora. "Todos entienden que fue una venganza. Que el Presidente no perdona esas cosas", fue un testimonio que reunió Meduza. En verdad, en todo el mundo se opina algo semejante.

El avión se estrelló exactamente 2 meses después de que Prigozhin se amotinara contra la ineptitud del Estado Mayor de Putin, un colectivo de inútiles que prometieron acabar la contienda en 1 semana porque "los ucranianos tienen armamento obsoleto y están desorganizados". Nada que ver.

"Todos estábamos esperando esto", dijo a Meduza un veterano de Wagner que ahora lucha en Ucrania con un contrato del ejército y mantiene contacto con el Estado Mayor del comando del PMC. "La única pregunta era cuándo. Pensé que lo abofetearían en África pero lo abofetearon así. Con aquella marcha firmó su propio veredicto: o llegaba hasta el final o nunca debió empezarla".

"Teníamos la sensación de que después de los disturbios terminaría mal. Esto no lo perdonan": los wagnerianos no creen que haya posibilidad de vengarlo.

"Era un hombre serio, lo llamábamos Batey", explicó uno que hace apenas unas semanas recibió una oferta para reforzar el contingente en África.

Según él, la muerte de Prigozhin, 2 meses después del levantamiento, reduce la capacidad de reacción de los wagnerianos, en su mayoría ya desmovilizados en Rusia o recontratados por el Ministerio de Defensa.

"No te preocupes: masticarán esta mierda [en las redes sociales] durante 2 semanas y será olvidada", añadió un veterano del PMC que firmó un contrato con el departamento militar oficial.

Su entorno dejó de creer horas después del accidente aéreo que Prigozhin pudiera fingir otra vez más su muerte (lo hizo 2 veces, en 2019 y 2022).

"Para ambas falsificaciones [sobre la muerte de Prigozhin] teníamos protocolos específicos: dónde publicar la información y cómo enviarla", explicó una fuente familiarizada con los métodos de trabajo de Prigozhin. "Y al final todo salió según la grilla cercana al jefe. Pero esta vez no había nada preparado".

Al menos hasta ahora, las consecuencias del motín y del accidente aéreo no han afectado el trabajo del PMC en África, dijeron a Meduza 3 interlocutores a la vez. "Prometieron pagar a la antigua usanza y trabajar también a la antigua usanza, es decir, sin el Ministerio de Defensa".

Un veterano de la compañía señaló:

Los muchachos se quejaron de que "hemos estado arando en Ucrania desde el comienzo del Nuevo Orden Mundial, tenemos muchos desarrollos y nos están enviando a la puta África, donde nos degradaremos nuevamente". Los muchachos se quejaron de que "hemos estado arando en Ucrania desde el comienzo del Nuevo Orden Mundial, tenemos muchos desarrollos y nos están enviando a la puta África, donde nos degradaremos nuevamente".

Pero en el Ministerio de Defensa se dice que después del motín a los wagneristas no se les permitiría seguir trabajando en África:

“Siempre los reemplazaremos. Siempre hay alguien. 2 estructuras ya intentaron reemplazar a los de Prigozhin en África: el PMC de Konvoy, creado por el 'jefe' de la Crimea anexada, Sergey Aksenov; y el PMC de Redut, controlado por el ejército ruso."

"(Serguéi) Shoigu quería hacer negocios él mismo", le dijo a Meduza un veterano de la campaña de Wagner en Siria.

Prigozhin supuestamente intentó interferir en estos planes, que fue el tema del último viaje de negocios del empresario a Mali.

“Las autoridades rusas recuperarán el control de la operación. Nuestra asociación es con el Estado ruso”, dijo a The Wall Street Journal, el ministro de Inversiones Estratégicas de la República Centroafricana, Pascal Coyagbele.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJJershay%2Fstatus%2F1694551266142114074%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false “Después de la muerte de Prigozhin, Vladimir Putin toma medidas rápidas y se dirige al Kremlin de Moscú.”#Prighozin

pic.twitter.com/QrcXC31Lxv — J. Jershay (@JJershay) August 24, 2023

Hipótesis

Según 3 canales de Telegram relacionados con las fuerzas de seguridad, los servicios especiales están comprobando la versión del ataque terrorista a bordo: uno de los testigos supuestamente dijo que justo antes del vuelo cargaron a bordo una caja de vino caro; la bomba también podría colocarse en el compartimento del tren de aterrizaje.

Sin embargo, existen argumentos en contra de esta versión. Uno de los videos muestra una nube que se asemeja a la estela de un misil antiaéreo, y los testigos en tierra hablan de 2 explosiones en el aire que precedieron al accidente. Lanzar 2 misiles de defensa aérea contra el mismo objetivo es una práctica estándar que aumenta la probabilidad de alcanzar el objetivo.

Un comandante del equipo de defensa aérea de Rusia, asociado con el grupo Orden de la República, organizado por las fuerzas de seguridad rusas (que se oponen a la guerra), le dijo a Meduza que cualquier orden al equipo debía descender a lo largo de la siguiente cadena: Presidente - Ministerio de Defensa - ejército - división - regimiento - división.

Considerando que en ese momento el equipo de defensa aérea era comandado por personal vinculado a Putin, todo es motivo de especulaciones. Lo cierto es que el servicio de seguridad del empresario era un desastre: "No existía la regla de que Prigozhin y Utkin, ambos personajes principales, no volaran juntos".

Pero el descuido de Prigozhin tuvo otra razón, según sus antiguos subordinados:

Cuando [inmediatamente después del motín] él y el resto de los comandantes fueron convocados al Kremlin para una reunión con Putin, el Presidente les gritó a toda esta pandilla durante 3 horas. Gritó directamente. ¡Pero luego no los tocaron! ¿Quizás 'Zhenya' decidió que si Putin no lo había matado de inmediato, no lo matarían en absoluto"? Se consideraba intocable. Decidió que era inmortal. Cuando [inmediatamente después del motín] él y el resto de los comandantes fueron convocados al Kremlin para una reunión con Putin, el Presidente les gritó a toda esta pandilla durante 3 horas. Gritó directamente. ¡Pero luego no los tocaron! ¿Quizás 'Zhenya' decidió que si Putin no lo había matado de inmediato, no lo matarían en absoluto"? Se consideraba intocable. Decidió que era inmortal.

Independientemente de quién dirija lo que queda de Wagner PMC, la empresa no tiene futuro, según los interlocutores de Meduza. "No veo un reemplazo digno para este tándem Prigozhin-Utkin", dijo Marat Gabidullin.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpegada123%2Fstatus%2F1694413091964907559%3Fs%3D20&partner=&hide_thread=false Celulares grabando en Moscu...restos avion Prighozin. pic.twitter.com/RxGPg9yB4M — Abelardo Izaguirre (@pegada123) August 23, 2023

El poema

Desde los años '60, los poemas de Joseph Brodsky reflejaron la influencia de la escuela poética de T. S. Eliot a causa de la aplicación de 2 conceptos:

“disociación objetiva” y

“correlativo objetivo”.

Brodsky ubicó al frente de su poema 'Naturaleza Muerta' (1971) una cita de Cesare Pavese (“Verrà la morte e avrà i tuoi occhi”, o sea “Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”).

Al insertar deliberadamente su poesía en un contexto europeo, Broksky hizo resaltar la coincidencia de las formas del verso ruso, inglés e italiano (el verso rimado con 3 acentos, sin anacrusis, es bastante típico del verso ruso).

Opinión literaria: "Sin embargo, lo que hace de 'Naturaleza Muerta' una obra maestra auténticamente rusa es el radicalismo estético e intelectual".

El texto:

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi.

Cesare Pavese

I

La gente y las cosas se agolpan.

Los ojos pueden ser magullados

y heridos tanto por la gente como por las cosas.

Mejor vivir a oscuras.

Estoy sentado sobre un banco de madera

mirando a los que pasan,

a veces familias enteras.

Estoy harto de la luz.

Este es un mes de invierno.

El primero del calendario.

Empezaré a hablar

cuando me harte de la oscuridad.

II

Es hora. Empezaré ahora.

No importa sobre qué.

Abrir la boca. Es mejor hablar,

aunque también puedo estar callado.

Entonces, ¿de qué hablaré?

¿Hablaré sobre la nada?

¿Hablaré sobre los días o las noches?

¿O de la gente? No, sólo sobre las cosas,

dado que la gente seguro morirá.

Toda. Como yo.

Toda charla es un oficio estéril.

Una escritura sobre la pared del viento.

III

Mi sangre está muy fría,

su frío es más seco

que el de los arroyos congelados.

La gente no es lo mío.

Odio su aspecto.

Cada rostro, injertado en el gran árbol de la vida,

está tan adherido

que no puede desprenderse.

En cada rostro y forma puede verse

algo que la mente aborrece.

Algo así como la adulación

de personas totalmente desconocidas.

IV

Las cosas son más gratas. Sus

exteriores no son ni buenos

ni malos. Y sus interiores

no revelan ni lo bueno ni lo malo.

El núcleo de las cosas está reseco.

Polvo, un taladro de madera. Y

alas frágiles de polillas. Paredes delgadas.

Incómodas para la mano.

Polvo. Cuando enciendes la luz,

sólo se ve el polvo.

Esto es cierto aun si la cosa

está sellada herméticamente.

V

El armario antiguo,

tanto por fuera como por dentro,

curiosamente me recuerda

a Notre Dame de París.

En su interior todo es oscuro.

El lampazo o la estola del obispo

no pueden tocar el polvo de las cosas.

Las cosas mismas, por lo general,

no tratan de depurar o domar

el polvo de sus entrañas.

El polvo es la carne del tiempo.

La mismísima carne y sangre del tiempo.

VI

Últimamente duermo mucho

durante el día. Mi

muerte, al parecer, está

poniéndome a prueba, examinándome,

acercando un espejo

a mis labios que aún respiran,

comprobando si puedo soportar

la ausencia de la luz del día.

No me muevo. Estos dos

muslos son como bloques de hielo.

Las venas ramificadas se ven azules contra

la piel de un blanco marmóreo.

VII

Acumulando sus contornos,

las cosas nos sorprenden;

se caen del mundo del hombre,

un mundo hecho de palabras.

Las cosas no se mueven, ni están detenidas.

Ese es nuestro delirio.

Cada cosa es un espacio, más

allá del cual no puede haber nada.

Una cosa puede ser golpeada, quemada,

deshecha y rota.

Descartada. Y aun así la cosa

nunca va a gritar: “¡Mierda!”

VIII

Un árbol. Su sombra y la

tierra atravesada por raíces.

Monogramas enlazados.

Arcilla y rocas apretadas.

Las raíces se entretejen y se integran.

Las rocas tienen su propia masa

que las libera del vínculo

de la raigambre común.

Está fija la roca. Uno no puede

moverla o levantarla.

Un hombre es atrapado por tres sombras,

como a un pez en la red.

IX

Una cosa. De color marrón. Su

contorno borroso. Media luz.

Ahora no queda nada.

Sólo la naturaleza muerta.

Vendrá la muerte y encontrará

un cuerpo cuya paz silenciosa

reflejará el abordaje de la muerte

como el rostro de cualquier mujer.

La guadaña, la calavera y el esqueleto

son una sarta absurda de mentiras.

En todo caso: “La muerte, cuando venga,

tendrá tus propios dos ojos”

X

Ahora María le habla a Cristo:

“¿Eres mi hijo o Dios?

Estás clavado en la cruz.

¿Cómo hago para volver a casa?

¿Atravesaré la puerta

sin haber comprendido?

¿Estás muerto o vivo?

¿Eres mi hijo o Dios?”

Ahora es Cristo el que contesta:

“Muerto o vivo

da lo mismo, Mujer;

hijo o Dios, soy tuyo”.

----------------------

