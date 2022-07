"La ministra (Silvina Batakis) no tiene el volumen político ni técnico que necesita la Argentina para sortear esta crisis de confianza enorme que estamos atravesando", opinó el legislador, pero aclaró que no desmerece las cualidades que tiene la funcionaria, sino que "un solo cambio no basta" en medio de la "anarquía y vacío de poder" que atraviesa el Gobierno.