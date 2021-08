Israel, Líbano e Irak, enorme problema de Biden

Pero ¿cómo hace Gantz para resultar creíble cuando Israel ha ejecutado varios atentados mortales en Irán, Siria, Líbano e Irak contra líderes iraníes?

El ministro de Defensa }afirmó que Irán estaba a solo 10 semanas de tener suficiente material fisible para producir una bomba nuclear, también conocida como "tiempo de fuga".

Otra afirmación poco creíble cuando Israel se ha ufanado de ejecutar ciberterrorismo que, según filtró, había demorado en años el programa nuclear iraní.

Gantz fue jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de 2011 a 2015, ingresó a la política en diciembre de 2018, cuando fundó su partido Israel Resilience ("Hosen LeYisrael" en hebreo), y en el interín fue el presidente de Fifth Dimension, una empresa de tecnología de seguridad informática que desarrolló un software espía para teléfonos inteligentes.

Sin embargo, le fue mal, quebró luego de que su inversionista ruso, Viktor Vekselberg, fuera sancionado por Estados Unidos (la investigación por los intentos rusos de interferir en las elecciones estadounidenses que ganó Donald Trump). Fracasado en los negocios, se volcó a la política.

En su primer discurso político importante, en 2019, Gantz se comprometió a fortalecer los bloques de asentamientos israelíes en Cisjordania y prometió que Israel nunca abandonaría los Altos del Golán. En el siguiente, en la Conferencia de Seguridad de Munich, Gantz llamó a Irán "extremista, terror islámico e inestabilidad regional".

Por lo tanto, no sorprenden sus expresiones.

Líbano

A Gantz le preocupan, en verdad, otros 2 temas: Líbano e Irak.

Última Hora en ISRAEL: El Líbano ataca por 2o día a Israel (Noticias)

El primero es la inestabilidad en el Líbano, que tiene frontera con Israel. La posibilidad de que el pro iraní Hezbollah llegue al control total del país. Los hechos están desarrollándose en forma vertiginosa en el Líbano, la gestión del presidente francés Emmanuel Macron ha fracasado y el fantasma de Estado fallido es muy complicado para Israel, cuya única derrota militar hasta el presente fue a manos de Hezbollah.

Al respecto escribió Anna Ahronheim en The Jerusalem Post:

Los ataques de la Fuerza Aérea de Israel contra objetivos en el sur del Líbano marcan un cambio en la política gubernamental del primer ministro Naftali Bennett, quien ha presionado por un enfoque más agresivo contra Irán y sus representantes. Los ataques de la Fuerza Aérea de Israel contra objetivos en el sur del Líbano marcan un cambio en la política gubernamental del primer ministro Naftali Bennett, quien ha presionado por un enfoque más agresivo contra Irán y sus representantes.

Los ataques aéreos, los más intensos desde la Segunda Guerra del Líbano en 2006, fueron en represalia por tres cohetes que fueron disparados hacia la ciudad norteña de Kiryat Shmona. Los ataques aéreos, los más intensos desde la Segunda Guerra del Líbano en 2006, fueron en represalia por tres cohetes que fueron disparados hacia la ciudad norteña de Kiryat Shmona.

Tras los ataques aéreos, las FDI dispararon unos 100 proyectiles de artillería y advirtieron que "los ataques continuarán e incluso se intensificarán frente a los ataques terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos". Tras los ataques aéreos, las FDI dispararon unos 100 proyectiles de artillería y advirtieron que "los ataques continuarán e incluso se intensificarán frente a los ataques terroristas contra el Estado de Israel y sus ciudadanos".

"Se han disparado varios cohetes hacia Israel desde el sur del Líbano en los 15 años transcurridos desde la guerra, pero solo en los últimos tres meses se han producido cinco casos de lanzamiento de cohetes.

Ninguno de los proyectiles recientes fue lanzado por Hezbollah, que tiene el control total en el sur del Líbano. Sin nombrar un grupo en particular, los funcionarios de Defensa israelíes culpan a los terroristas palestinos en el área.

Se dice que nadie guiña el ojo en el sur del Líbano sin que Hezbollah lo sepa, entonces, ¿cómo podría ser que el grupo más grande y más fuerte de Irán se quedó en la oscuridad sobre los planes de este grupo palestino?

Hezbollah dio su consentimiento tácito para que se disparara la célula del cohete, o el caos que está asolando el Líbano también está afectando al grupo, permitiendo que otras células terroristas en el sur hagan lo que quieran sin ramificaciones.

Pero quienquiera que esté detrás del lanzamiento de cohetes, Israel responsabiliza al Líbano y "no permitirá el lanzamiento de cohetes ... sin importar quién y sin importar la razón", dijo el Ejército israelí en un comunicado.

Los ataques aéreos del jueves 05/08 por la mañana fueron un mensaje no solo para Hezbollah sino también para los grupos palestinos responsables del lanzamiento de cohetes: Israel no permitirá que su frontera norte se convierta en la de Gaza, donde Hamas lanza miles de cohetes casi con impunidad. Los ataques aéreos del jueves 05/08 por la mañana fueron un mensaje no solo para Hezbollah sino también para los grupos palestinos responsables del lanzamiento de cohetes: Israel no permitirá que su frontera norte se convierta en la de Gaza, donde Hamas lanza miles de cohetes casi con impunidad.

Quienquiera que haya disparado los cohetes probablemente también está probando a Bennett, quien, como ministro de Defensa del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, pidió aumentar la campaña de "guerra entre guerras" de Israel contra Irán y Hezbolá.

Si bien las FDI están en contra de los ataques preventivos contra Hezbollah en el Líbano, los miembros del gabinete de seguridad de Israel han presionado para que se tomen esas medidas en el pasado.

(...) Porque Israel sabe que la represalia provocará una guerra total, no solo en el norte sino en todos sus frentes. Solo mire lo que sucedió durante la lucha contra Hamas y la Jihad Islámica Palestina en mayo.

A pesar de

las declaraciones grandilocuentes de los políticos,

el lanzamiento de cohetes por parte de grupos palestinos y

las amenazas planteadas por el arsenal de Hezbolá,

Jerusalén ha ofrecido ayuda en varias ocasiones a su vecino del norte, con el que oficialmente permanece en guerra.

Mientras el grupo disparaba contra Israel, Líbano cumplía un año desde la mortal explosión en el puerto de Beirut, que mató a más de 200 personas. Desde el desastre, Líbano, que ha estado atrapado en un estancamiento de décadas entre las facciones rivales del país, se ha hundido cada vez más en un agujero negro económico, político y social.

Más de la mitad de la población vive ahora por debajo del umbral de la pobreza, con apenas dinero suficiente para comprar las necesidades básicas, incluidos alimentos y medicinas. La violencia se ha convertido en una rutina en gasolineras, bancos, farmacias y tiendas de abarrotes (...) las FDI no creen que Hezbollah esté buscando atacar a Israel, pero están preparadas en caso de que eventos más pequeños conduzcan a un brote de violencia mayor.

Porque mientras el Líbano se desmorona, Hezbollah y su arsenal siguen siendo una de las principales preocupaciones de Israel."

Irak

La otra gran preocupación de Israel es Irak.

Irak bajo una doble influencia desde la caída de Sadam Husein

USA fue a Afganistán e Irak creyendo que el control del territorio garantizaría reformas pro occidentales definitivas. Israel acompañó el esfuerzo de USA, en especial en Irak. La estrategia ha resultado un fracaso.

Si Líbano e Irak quedan bajo supervisión de Irán, presente también en Siria, Israel tiene un problema serio por delante. ¿Se resuelve con guerra o con política? Urgente24 siempre ha sostenido que se resuelve con política pero en Israel la mayoría cree que hay que apelar a la 'solución militar' porque están convencidos de la fortaleza de su Ejército y el respaldo de USA. Sin embargo, ni Israel es el mundo ni USA es hegemónico.

Luego, deeben reconocerlo: fue un terrible error el asesinato del iraquí Abu Mahdi al-Mohandis, y el iraní Qassem Soleimani. No resolvió nada y, para colmo, en Irak detonó una serie de acontecimientos muy complejos, de final acierto.

Simona Foltyn, periodista que vive en Bagdad desde 2018, ex corresponsal de Al Jazeera en Sudán del Sur y otras partes de África Oriental, escribió para Politico.com/, de Washington DC:

"En la provincia de Diyala, en el extremo oriental de Irak, cerca de la frontera con Irán, miles de paramilitares marcharon en columnas ordenadas, seguidos por una imponente procesión de tanques y vehículos blindados.

El desfile de junio, transmitido triunfalmente en una transmisión en vivo de YouTube, marcó el 7mo. aniversario de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF), una fusión de facciones paramilitares iraquíes formadas originalmente para luchar contra ISIS con apoyo iraní.

El PMF es técnicamente parte del Estado iraquí, pero sus facciones más poderosas respaldadas por Irán a menudo actúan fuera de la cadena de mando para atacar a sus críticos dentro de Irak, así como a las instalaciones militares y diplomáticas de Estados Unidos. El PMF es técnicamente parte del Estado iraquí, pero sus facciones más poderosas respaldadas por Irán a menudo actúan fuera de la cadena de mando para atacar a sus críticos dentro de Irak, así como a las instalaciones militares y diplomáticas de Estados Unidos.

A la derecha de la procesión se alzaba una imagen gigante del difunto subcomandante del PMF, Abu Mahdi al-Mohandis, asesinado por un ataque con drones estadounidenses en enero de 2020 junto a Qassem Soleimani, su mentor y el general más poderoso de Irán.

En lo alto de un escenario a la izquierda, el primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi, saludó a las tropas que saludaban cuando pasaban, flanqueadas por los principales líderes del PMF que habían evitado en gran medida aparecer juntos en público desde el fatídico ataque estadounidense.

El espectáculo fue una demostración de fuerza destinada no solo a conmemorar un aniversario, sino también a señalar la recuperación de los paramilitares del revés sufrido por los asesinatos de Soleimani y Mohandis, y la determinación de los grupos de rechazar la presencia militar estadounidense en Irak.

"Fue un mensaje para aquellos que intentaron debilitar y desmantelar el PMF, incluido Estados Unidos", dijo Jaafar al-Husseini, portavoz militar de Kataib Hezbollah, uno de los grupos respaldados por Irán dentro del PMF que Estados Unidos acusa de tener como objetivo su efectivo.

"El mensaje es que el PMF está aquí para quedarse y que se está desarrollando en términos de equipamiento, capacitación e institucionalización", dijo Husseini a Politico en una rara entrevista en su oficina de Bagdad, adornada con fotografías de Soleimani, Mohandis y el líder supremo de Irán, el ayatolá. Ali Khamenei. "El mensaje es que el PMF está aquí para quedarse y que se está desarrollando en términos de equipamiento, capacitación e institucionalización", dijo Husseini a Politico en una rara entrevista en su oficina de Bagdad, adornada con fotografías de Soleimani, Mohandis y el líder supremo de Irán, el ayatolá. Ali Khamenei.

El desfile militar del PMF fue observado de cerca por funcionarios estadounidenses, que están lidiando con una nueva ola de ataques de las milicias contra las instalaciones estadounidenses en Irak.

"Ciertamente tienen mucho más dinero y muchas [más] armas", dijo un funcionario estadounidense con un profundo conocimiento de Irak cuando se le pidió que comparara las capacidades del PMF ahora y hace dos años. (...)

Desde los asesinatos de Soleimaini y Mohandis, las milicias respaldadas por Irán dentro del PMF se han movilizado para vengar las muertes de sus líderes y han encontrado formas más sofisticadas de atacar a la coalición militar liderada por Estados Unidos en Irak, cada vez más asediada, según funcionarios iraquíes y estadounidenses, líderes de milicias. y expertos regionales. Estos cambios sugieren que los asesinatos, que según la Administración Trump establecerían una "disuasión real" contra las milicias, no han logrado evitar nuevos ataques contra las tropas estadounidenses.

(...) La semana pasada, Kadhimi y el presidente estadounidense Joe Biden acordaron retirar las "tropas de combate" estadounidenses de Irak después de siete años de luchar contra ISIS allí, un movimiento en gran parte simbólico, ya que la mayoría de las tropas serán reclasificadas en roles que no son de combate. Antes del anuncio, el funcionario estadounidense describió la decisión inminente como una estrategia para "salvar la cara" de Kadhimi, quien ha estado bajo presión de grupos respaldados por Irán para que retire las tropas extranjeras de Irak por completo.

Los funcionarios iraquíes dicen que el hecho de no anticipar las consecuencias de los asesinatos (de Soleimaini y Mohandis) indica la comprensión limitada del gobierno estadounidense de la compleja dinámica interna del país. Creen que los asesinatos motivaron a las milicias a redoblar los ataques contra objetivos estadounidenses e iraquíes, lo que hizo que un Irak ya frágil fuera aún más inestable. (...)".

Los drones

Desde principios de 2021, 9 ataques con aviones no tripulados, además de 21 ataques con cohetes, han tenido como objetivo instalaciones en Bagdad, Erbil y el oeste de Irak.

La mayoría de estos drones fueron "drones suicidas" guiados por GPS y fabricados en Irán. Estados Unidos ahora se apresura a adquirir sistemas diseñados para detectar y neutralizar drones.

El máximo comandante de la coalición, Paul Calvert, redirigió los activos aéreos que habían estado apoyando a las tropas terrestres iraquíes contra ISIS hacia la protección de la fuerza de la coalición.

El clima es cada vez más hostil en Irak hacia las fuerzas estadounidenses.

Otra vez Foltyn:

"(...) funcionarios iraquíes, que solicitaron el anonimato para discutir asuntos delicados, dicen que no han visto evidencia que vincule los ataques con aviones no tripulados a las instalaciones que Estados Unidos apuntó. Al igual que con los asesinatos de Soleimani y Mohandis, criticaron el enfoque de Estados Unidos por simplemente provocar tensiones dentro de Irak y carecer de una estrategia para abordar el problema de manera integral.

Tal estrategia, dijo un segundo funcionario del gobierno iraquí, implicaría tratar a las milicias no solo como representantes iraníes, sino como partes interesadas iraquíes que tienen una amplia gama de intereses y objetivos y estarían mejor controladas si se unieran al proceso político.

"Algunas decisiones estadounidenses se basan en una comprensión errónea de la situación", dijo el alto funcionario del gobierno iraquí. “Asediar y confrontar violentamente a estos grupos solo generará más reacciones”. "Algunas decisiones estadounidenses se basan en una comprensión errónea de la situación", dijo el alto funcionario del gobierno iraquí. “Asediar y confrontar violentamente a estos grupos solo generará más reacciones”.

Otra consecuencia involuntaria de la eliminación de Soleimani y Mohandis es que grupos de línea dura como Kataib Hezbollah han consolidado el poder dentro del PMF. Otra consecuencia involuntaria de la eliminación de Soleimani y Mohandis es que grupos de línea dura como Kataib Hezbollah han consolidado el poder dentro del PMF.

Como segundo al mando del PMF, Mohandis mantuvo a raya la competencia interna entre sus docenas de brigadas, equilibrando los intereses de los grupos alineados con Irán y otras facciones chiítas, sunitas, cristianas y yezidíes menos poderosas.

Pero tras la desaparición de Mohandis, esas divisiones se profundizaron. Su sucesor, el comandante de Kataib Hezbollah, Abu Fadak al-Mohammedawi, quien, como Mohandis, está bajo las sanciones de Estados Unidos , supervisó una reorganización de las posiciones de liderazgo a favor de las facciones pro-Irán.

"Todos los departamentos del PMF están bajo el control de la resistencia y de Jamenei", dijo Ali al-Hamdani, comandante de la brigada Ali al-Akbar, refiriéndose a la doctrina ideológica bajo la cual el líder supremo de Irán tiene la última palabra sobre cuestiones religiosas y políticas. asuntos. Ali al-Akbar es una de las cuatro llamadas "facciones santuario" que siguen a Ali al-Sistani, la máxima autoridad chiíta en Irak. (...)".