El espantoso asesinato de Kitty Genovese y el origen del "efecto espectador"

Sus gritos despertaron a los vecinos (uno de ellos le gritó a Moseley que la dejara en paz), lo que lo motivó a huir cubriéndose la cara con un sombrero. Kitty, por su parte, herida, logró entrar al edificio por la parte trasera y se desplomó en el vestíbulo. Pocos minutos después, Moseley regresó y la encontró semiconsciente, y la siguió apuñalando hasta matarla, la violó y le robó el poco dinero que tenía. Kitty Genovese, de 29 años, había recibido 14 puñaladas.

38 testigos y el origen del "efecto espectador"

"Mujer de Queens es apuñalada hasta la muerte frente a su casa", fue el título del New York Times del día siguiente. Si bien el trágico incidente no tuvo mucha repercusión al principio, dos semanas después el mismo diario publicó el artículo "37 que vieron el asesinato no llamaron a la policía", el cual sí provocó repercusión, y un gran debate sobre la no intervención de los testigos. ¿Cómo 37 personas pudieron quedarse quietas mientras una chica era asesinada frente a sus ojos?

image.png El caso de Kitty Genovese despertó una profunda discusión pública sobre la no intervención de sus 38 vecinos. Sin embargo, estudios posteriores demostraron que los testigos fueron menos y que sí se llamó a la policía.

El efecto espectador, un fenómeno psicológico en el que las personas son menos propensas a ofrecer ayuda en presencia de otros, suele citarse como la razón por la que nadie ayudó a Kitty Genovese. Los testigos pudieron haber asumido que otros intervendrían, diluyendo su propia responsabilidad de actuar.

Inicialmente se informó que 38 vecinos fueron despertados por los gritos de Kitty, pero más tarde se descubrió que sólo una docena presenció su asesinato, y dos llamaron a la policía mientras que otros le pidieron a sus amigos que lo hicieran.

No sólo se desmintió la cantidad exagerada de testigos, sino que otro estudio hecho en 2007 demostró que no había evidencia real de que 38 personas observaran el asesinato sin hacer nada. Más bien, como Kitty sufrió dos ataques separados, nadie vio toda la secuencia completa debido al diseño del edificio de departamentos. Y aunque aproximadamente una docena de individuos escucharon o vieron partes del ataque, muchos asumieron que era una pelea doméstica o callejera.

