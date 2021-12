Día de la Publicidad, combustible del capitalismo

Si examinamos el texto, hallamos la frase: " donde se tejen las más hermosas telas al gusto de cada uno". Dicho sintagma es el responsable del primer reclamo publicitario.

Hapu ofrecía una recompensa para recuperar a su esclavo, y aprovechó la ocasión para anunciar su producto y hablar de su negocio.

En la Grecia clásica la publicidad apareció entre los comerciantes que vendían sus productos de ciudad en ciudad. El método de los vendedores era pregonar su mercancía a gritos: la voz fue el primer canal publicitario.

Esta costumbre se extendió por el Imperio Romano, pero se incorporaron las enseñas (que servían para señalizar un centro de trabajo, ocio o venta) y la escritura (en piezas cuadradas de madera o piedra blanqueada, donde se informaban o decisiones políticas de las autoridades o espectáculos o mercancías, el 'album', que en su versión más reducida y pegada a la pared se llamó 'libellus').

En 1450, Johannes Gutenberg inició la comunicación de masas con el uso de técnicas que permitían la multiplicación de imágenes y textos sobre papel −la imprenta de tipos móviles−. Además de la famosa 'Biblia de Gutenberg', fue impreso 'Las Crónicas de Núremberg' (en alemán: 'Die Schedelsche Weltchronik' o Crónica Mundial de Schedel). En 1483 el trabajo tuvo 2 versiones: en latín (impreso en junio) y en alemán (diciembre), y narró la historia universal basándose en el relato de la Biblia en 600 páginas in-folio (formato de 44x67 cm), con 1.804 xilografías de gran valor artístico. Fueron entre 1.400 y 1.500 copias en latín y entre 700 y 1.000 en alemán. Compilación del médico Hartmann Schedel, grabados de Michael Wolgemut y Wilhelm Pleydenwurff, impresor y editor responsable Anton Koberger, financiado por Sebald Schreyer y Sebastian Kammermaister. Traducción al alemán de Georg Alt. Enorme repercusión en la época.

La Revolución Industrial significó la aparición de nuevas empresas e industrias, lo que aumentó la cantidad de productos circulando en el mercado. De esa forma, la publicidad empezó a desempeñar un papel de incentivo al consumo de bienes producidos. En el año 1625, el periódico británico 'Mercurius Britannicus' publicó un primer anuncio publicitario y, cerca de 6 años más tarde, nació la 1ra. sección de anuncios. Aparecieron los agentes de publicidad: Volney B. Palmer, en Filadelfia, USA, en 1841. En España en 1872, Rafael Roldós, en Barcelona, una agencia que todavía sigue activa.

El austríaco Juan Ravenscroft fundó en 1898 la que es considerada la primera agencia de publicidad de la Argentina. Lo hizo después de negociar un contrato con las firmas inglesas que manejaban los ferrocarriles para vender espacios de publicidad en las estaciones y en el interior de los vagones.

En el siglo 20 nació y murió David Ogilvy, cocinero, vendedor, diplomático y granjero británico. En 1938, él emigró a USA, donde trabajó en el Audience Research Institute, de George Gallup, en Nueva Jersey.

En 1948 fundó la agencia Hewitt, Ogilvy, Benson & Mather, en Nueva York, con el apoyo financiero de la agencia de Londres, Mather & Crowther.

Sus ideas y las técnicas publicitarias marcaron una época. Él puso en marcha el concepto de imagen de marca y, junto con Bill Bernbach, sentaron las bases de la llamada "revolución creativa".

Ogilvy:

