Conmoción por Delfina Pan: ¿La historia de una obsesión?

Anoche un hijo de mil puta te quitó la vida y no hay nada que nadie pueda hacer por mi, mi hermana ya no está

El padre de Delfina Pan también compartió una emotiva carta para su hija en Facebook: “Delfi, qué noche trágica, te fuiste y ni se cómo” (...) “Qué corta vida, mi reina, solo 28. Una tierna mujer, una gran persona, una huella muy profunda donde has andado imposible de olvidar. ‘¿Por qué?’, ‘¿por qué?’: así me pregunto. La vida me ha negado de tus charlas, de tus risas, de tus alegrías y de tu forma de ser inconfundible”.

Su carrera

La diseñadora en 2018 fundó Attic Salt, su propia agencia de diseño. “Me destaco en animaciones para redes sociales, campaña de productos, foto producto y lifestyle”, se definía Delfina Pan a través de un portfolio que creó para exhibir sus trabajos. Tenía dos cuentas de Instagram, una privada y otra pública en la que compartía fotos de sus diseños y producciones realizadas junto a celebridades argentinas como parte de las campañas de moda que promocionaba.

Aún las autoridades de USA no confirmaron que se trate efectivamente de un femicidio, ni la relación entre el agresor y la víctima. Tampoco puede confirmarse que el hombre que le quitó la vida estaba obsesionado con ella.