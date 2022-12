Apuntes sobre la invasión ("no deseada") de China a Taiwán

"Las autoridades del DPP (N. de la R.: Taiwán) han estado como pájaros asustados en los últimos dos días. El rugido de los aviones de combate del EPL los puso en un estado de alta tensión. Aunque fingen estar tranquilos y tratan de envalentonarse, aún es difícil ocultar el pánico y el miedo internos. Esto es exactamente lo que esperamos ver. Dado que las autoridades del DPP y las fuerzas separatistas de la "independencia de Taiwán" no se dan por vencidas ni refrenan su manipulación de "depender de los EE. su destino final.

El 25 de diciembre, el Comando del Teatro del Este del EPL realizó simulacros de patrulla de alerta conjunta y de ataque contra incendios entre servicios cruzados alrededor de la isla de Taiwán. Según las estadísticas del ejército de Taiwán, en las 24 horas desde las 6:00 a. m. del 25 de diciembre hasta las 6:00 a. m. del 26 de diciembre, un total de 71 aviones militares del EPL y 7 buques de guerra del EPL operaron alrededor del Estrecho de Taiwán, de los cuales 47 sobrevolaron la 'línea media' del Estrecho de Taiwán y entraron en el 'espacio aéreo' al suroeste de la isla de Taiwán. Los medios en la isla de Taiwán dijeron que esto registró la escala más grande de aviones militares del EPL que volaban alrededor de Taiwán este año, y la segunda mayor cantidad de aviones que ingresaron al 'espacio aéreo'" del suroeste de la isla y volaron a través de la 'línea media' de los Estrechos.

Los hechos han demostrado que la presión militar ejercida por el EPL tiene el impacto psicológico y la disuasión más fuerte y directo sobre las fuerzas separatistas de 'Taiwán'. Pero también queremos advertir a las autoridades del DPP que las acciones relevantes del EPL no son solo para disuadir a las fuerzas de 'independistas de Taiwán', ni son solo para mostrar voluntad y determinación de reunificación. También hay un punto crucial: el EPL está ejerciendo y fortaleciendo capacidad y preparación práctica para tomar medidas decisivas en tiempos de emergencia. “El comando de tropas tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar resueltamente la soberanía nacional y la integridad territorial”. El EPL permitirá que los 'independistas de Taiwán' y las fuerzas externas se den cuenta del peso de esta sentencia.

El portavoz del Comando del Teatro del Este del EPL chino dejó en claro que este ejercicio es una "respuesta resuelta a la escalada actual de colusión y provocación de Estados Unidos y Taiwán". El presidente de USA, Joe Biden, acaba de firmar el 23 de diciembre la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2023. Uno de los contenidos es que en los próximos 5 años, proporcionará a Taiwán un total de US$ 10.000 millones en "asistencia militar" con un máximo de US$ 2.000 millones estadounidenses por año. La NDAA también reclama un procesamiento acelerado de la solicitud de compras militares de Taiwán y propone invitar a Taiwán a participar en los ejercicios 'Rim of the Pacific 2024'. Estas cláusulas violaron gravemente el principio de '1 sola China' y los 3 comunicados conjuntos China/USA.

https://twitter.com/JonaZ_RVvoenkor/status/1605985583964205057 Escuadrones de buques de guerra de Rusia y China han iniciado el ejercicio "Interacción Naval-2022"



En la víspera de los barcos de la Flota del Pacífico y la Armada del EPL se encontraron en las aguas del Mar de China Oriental y se dirigieron al área del ejercicio... pic.twitter.com/U4YOPki1Pt — __- (@JonaZ_RVvoenkor) December 22, 2022

La parte china ha presentado un reclamo solemne ante la parte estadounidense. Al mismo tiempo, 2 días después de la firma de la NDAA, el EPL realizó un ejercicio militar a gran escala en el Estrecho de Taiwán, utilizando poderosas acciones militares para demostrar su firme actitud. Estados Unidos sigue aplicando la llamada "estrategia puercoespín", tratando de convertir a Taiwán en un puercoespín militar que el continente (N. de la R.: China continental) no pueda morder a causa de la ayuda militar y la venta de armas a Taiwán. Suena como una estrategia, pero de hecho, USA y la isla de Taiwán no pueden lograrlo en absoluto. La tendencia de la comparación de la fuerza militar entre los 2 lados del estrecho no se puede cambiar por US$ 10.000 millones en asistencia militar y la venta de algunas armas obsoletas por parte de USA. En segundo lugar, el continente no se quedará de brazos cruzados durante este período.

El estado de ánimo de las autoridades del DPP es como subirse a una montaña rusa. Agradecieron a USA hace apenas unos días, imaginando que han adquirido más capital para "enfrentarse al continente y buscar la independencia", pero el simulacro del EPL los devolvió inmediatamente a la realidad. Se sienten extremadamente inseguros internamente y en el futuro se sentirán aún más nerviosos. El simulacro es muy específico. Significa que el ejército, la marina y las fuerzas aéreas del PLA en el teatro de operaciones siempre están listos para responder a emergencias. La patrulla de alerta conjunta entre servicios y el simulacro de ataque de fuego conjunto también tienen un alto grado de combate real. Los políticos del DPP deben pensarlo detenidamente.

Lo último que quiere el pueblo chino es que estalle una guerra en el Estrecho de Taiwán. Los extranjeros no pueden preocuparse más por la paz y la estabilidad del Estrecho que nosotros. El problema ahora es que hay fuerzas separatistas de "independencia de Taiwán" en la isla que no están dispuestas a rendirse, y fuera de la isla, USA toma medidas constantemente para "utilizar a la isla de Taiwán para contener a China". Por ese motivo, China continental debe hacer preparativos militares completos. Que siempre haya una espada de Damocles colgando sobre las cabezas del DPP y las fuerzas separatistas de la "independencia de Taiwán".

