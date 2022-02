16/02: Día de los Amores Imposibles (¿Quién no tuvo uno?)

Quizás sea por culpa del romanticismo que llevamos tan adentro que creemos estar en el camino correcto a pesar de que están hiriéndonos en lo más hondo de nuestro corazón. ¿Por qué no podemos dejar de sentir ese impulso, esa atracción fatal?

1. Por ansiedad afectiva.

En ocasiones, deseamos y necesitamos tener a alguien próximo, sea quien sea, que nos acompañe y nos reafirme. Esta necesidad genera una gran ansiedad que solo se calma teniendo al objeto de deseo cerca. Mientras esta persona no está, la ansiedad aumenta y aumenta, lo que lleva a quien la padece a buscar de forma constante a ‘su amado’ para calmarse.

2. Por nuestro ideal de romanticismo: luchar contra viento y marea.

Tal y como decíamos antes, nos han enseñado que en el amor tenemos que comer pan y cebolla. Pero ¿tenemos que tragar con todo y seguir adelante con lo que venga? Si lo hacemos, no es por gusto, desde luego, sino porque nos vemos obligados por nuestras creencias (falsas y dañinas).

3. Porque nos prestan atención.

Es simple. Aunque nos cueste creerlo, a veces nos ‘enamoramos’ perdidamente de alguien solo porque nos ha prestado una mínima atención. Esto, como es obvio, responde a multitud de carencias emocionales y a la necesidad de sentirse aceptado.

4. Por querer y por no querer.

Por raro que parezca, hay personas que se enamoran de imposibles por evitar la intimidad amorosa. Estas personas, las evasivas, tienden a vivir en ficciones ideales que se mantienen siempre idealizadas.

Tal y como indica la psicóloga Linda Hatch: “Buscan relaciones en las que la otra persona las rechazará o las abandonará. Esta es una manera de sentirse ‘seguro’ ante las vulnerabilidades de la intimidad real”, ya que “la cercanía con otra persona se convierte en algo que se percibe como peligroso”.

5. Porque las personas inalcanzables aumentan su valor.

Este es el ideal de amor platónico como amor no correspondido. Al igual que un producto se convierte en lujoso porque no podemos acceder a él, las personas inalcanzables se revalorizan hasta límites insospechados.

Por esta razón, ¿qué hay más exclusivo que una persona comprometida que nunca abandonaría su relación? ¿Y más apetecible que una persona a la que todos quieren?

6. Por admiración.

En el amor, por supuesto, debe de haber admiración mutua. Sin embargo, hay “amores” en los que la admiración solo existe de manera unilateral. En estos casos, esa es la razón que sustenta cualquier deseo.

Cualquier relación de pareja que se inicie en exclusiva por este motivo está abocada al fracaso y al padecimiento de la persona que admira, pues se someterá a las cualidades del otro.

''UN AMOR IMPOSIBLE'' (COMEDIA) | Alex

¿Realmente es amor?

Como hemos visto, los amores imposibles pueden responder a una infinidad de cuestiones. Cada caso particular obedecerá a sus razones y sus emociones; no obstante, lo que está claro es que no es un tipo de amor saludable.

El amor, por supuesto, no está compuesto solo de felicidad, pero sí de posibilidad. A veces, lo único que nos ata a este sentimiento es ese subidón de adrenalina que provocan los retos y el tener algo por lo que vivir.

¿Superarlos, cómo?

El primer paso es reconocer que, por mucho que nos atraiga, puede no ser la persona con la que vayamos a vivir una relación saludable, constructiva y satisfactoria. Tenemos que saber que la idealización es un paso natural en el proceso de enamoramiento, pero que incluso esta, poco a poco, se va agotando. Es importante saber que las personas no respondemos a prototipos o ideales de amor perfecto; por ello, la elección de nuestra pareja debe partir de lo real y no de lo ideal.

Esto no significa que no podamos ser románticos o que algunos de esos ideales no puedan cumplirse en nuestra pareja y en nuestra relación. Es posible y deseable que esto ocurra, pero hay unos principios innegociables de los que siempre debemos partir.

No siempre hay reciprocidad en las relaciones de pareja ni tampoco existen los mismos sentimientos entre dos personas. La cuestión es que ser rechazado duele y más en cuestiones de amor. Lo que implica atravesar un proceso de duelo en el que podemos quedarnos atascados. Es importante plantearse si realmente se quiere vivir así. Enlazado a una historia sin futuro, a sabiendas del daño que causó (y que causa) y del dolor tan grande que sigue provocando.

Amores imposibles Ismael Serrano (AMV)

Pasos para olvidar un amor imposible

## Auto examinación emocional

A veces, uno se olvida de mirar dentro de sí mismo, obviando los problemas y circunstancias que le han llevado a esa especie de obsesión por ese amor imposible.

El reencuentro con uno mismo puede ayudarnos a descubrir si, tal vez, enfrentamos algún problema de dependencia emocional que nos impida soltar a esa persona que no está destinada a estar contigo.

También es posible que descubras una herida que no se haya curado bien. Quizás esto venga de alguna situación negativa del pasado, a causa de un abandono o un rechazo amoroso.

Es importante que indaguemos sobre si es una constante en ti enamorarte de personas que no están a tu alcance. Si es así, puede que tengas baja autoestima.

Puede que te enamores de imposibles porque realmente no estás preparado para iniciar una relación. Mira dentro de ti para descubrir qué es lo que de verdad ocurre.

## Si el zapato aprieta, no es tu talla

Los amores imposibles suelen ser muy dañinos. Generan unas falsas expectativas que luego no se corresponden con la realidad y hacen que la persona involucrada (en este caso, tú) viva pendiente de una realidad en la que está con otra persona. Piensa que el amor de tu vida, no te hará sentir mal. Aunque las causas de que estés separado de tu amor imposible no sean tóxicas, la actitud que estás tomando ante ello puede que sí lo sea. Párate a reflexionar y piensa en tu felicidad: mereces sentirte en paz, no constantemente nostálgico.

## Un clavo no saca otro clavo

Seguro que has escuchado mil veces eso “un clavo saca otro clavo”. No obstante, esta afirmación no es cierta. De hecho, tiene un significado más profundo. Hace referencia a la soledad, al miedo a quedarte sin pareja y, por lo tanto, a buscar desesperadamente otra.

Solo estarás preparado para enamorarte de nuevo cuando estés bien. Si sigues obsesionado con otra persona y utilizas a una nueva pareja para olvidarte de ella, estarás empeorando la situación.

Intentar olvidar a alguien con otra persona no es más que una forma de dañar tu nueva relación, a tu pareja y por supuesto a ti mismo.

Es cierto que es fácil ignorar a quien te tenía prendado una vez que estás con alguien nuevo. Pero, ¿no sientes que no has esperado a estar sinceramente enamorado? ¿Autoengaño?

## Los amores imposibles te paralizan

Un amor imposible evita que puedas iniciar una relación con alguien de verdad, que pueda brindarte el calor y el cariño que te mereces. En ocasiones, estarás esperando a la persona equivocada durante años, imaginando de forma utópica que vuelve a ti, aunque nunca ocurra.

Enamorarte de esta manera de alguien hará que pierdas oportunidades que pueden estar pasando por delante de ti, pero que no ves porque estás cegado.

Es importante que recuerdes que un amor imposible te hará mucho daño. No acabará bien y te sentirás decepcionado. Si te sumerges constantemente en este tipo de anhelos, acabarás ahogándote. Quiérete a ti mismo, valórate, crece en autoestima.