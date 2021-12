136.000 infectados, 17% no lo sabe ¡Usen condones!

Continúa siendo clave la insistencia por parte de la comunidad médica de testearse (un simple análisis de sangre que busca anticuerpos) y utilizar preservativo para evitar el contagio, ya que la principal vía de transmisión del VIH son las relaciones sexuales sin uso de profiláctico o condón.

La doctora Isabel Cassetti, médica infectóloga y directora médica de Helios Salud, afirma:

La mayoría son hombres. La relación hombre/mujer es de 2 a 1. Tenemos pendiente en el país bajar el diagnóstico tardío y la transmisión vertical, que es la transmisión de la mamá al hijo y que está en 4,1%. Ese porcentaje es alto, se aspira a que sea menor a 2%.

Isabel Cassetti.webp Isabel Cassetti, médica infectóloga y directora médica de Helios Salud.

El tratamiento de las mujeres embarazadas que conviven con la infección es uno de los principales desafíos en el manejo del VIH/SIDA.

Es fundamental que, durante el embarazo, continúen con la terapia antirretroviral (TARV), para prevenir que el virus se transmita al bebé.

Al reducir la carga viral en la madre, disminuye el riesgo de transmisión durante el embarazo y el parto, además de mantener controlada la infección en la futura mamá con una adecuada calidad de vida. No obstante, los medicamentos utilizados deben ser seguros para el bebé, es decir, no producir riesgos para el embarazo ni aumentar la probabilidad de malformaciones congénitas.

En cuanto a los testeos, la doctora Cassetti destaca que “se mejoró mucho en el testeo: más personas saben en el país que tienen VIH y un 17% lo desconoce. Antes esta cifra era mucho mayor, motivo por el cual se amplió el testeo, pero lo ideal es llegar al 90/95% de pacientes con diagnóstico”.

Doravirina

Otro de los grandes avances en la lucha contra el SIDA es en la sobrevida de los pacientes, gracias al uso de combinaciones de fármacos, medicamentos antirretrovirales o terapias combinadas, que ayudan a los pacientes a tener un sistema inmune más fuerte y una vida normal, con los cuidados adecuados.

En la actualidad, el VIH es una infección crónica tratable con medicamentos, pero el tratamiento no logra eliminar el virus del organismo.

Una de las drogas que se utiliza es la doravirina.

Al respecto, la Dra. Cassetti señala: “En el reciente Congreso Europeo de SIDA, celebrado en Londres en octubre de 2021, fue destacado como uno de los esquemas preferidos, que son aquellos que se usan de primera línea. Es un no nucleósido que tiene características interesantes: tiene un perfil de resistencia diferente y los eventos adversos son muy leves en comparación con las drogas de su grupo, con menos efectos en el sistema nervioso central y un mejor perfil lipídico. Es una alternativa muy interesante en nuestro medio, tanto en el inicio del tratamiento como en el cambio en el tratamiento de pacientes que tienen cargas virales suprimidas y que por alguna toxicidad o simplificación se necesita cambiar”.

Nuevo antirretroviral altamente eficaz para los pacientes con VIH

VIH Y COVID

La OMS, en el documento “Preguntas y respuestas sobre Covid 19, VIH y uso de retrovirales” remarca: “A día de hoy, no hay evidencia de que las PVVIH (personas viviendo con VIH) clínicamente e inmunológicamente estables y en TAR (tratamiento antirretroviral) estén en mayor riesgo de infección o complicaciones por la COVID-19, que la población general. Algunas PVVIH con patologías previas como diabetes, hipertensión y otras enfermedades no transmisibles, podrían estar en mayor riesgo de COVID-19 pero esto sería debido a estas patologías y no al estado de VIH”.

Coordinado por la doctora María Fernanda Rombini, especialista en Medicina Interna e infectología, se presentó en el EACS21 (Congreso de la European AIDS Clinical Society) un estudio realizado en la Argentina sobre la relación entre el Covid y el SIDA: “COVIDARE: COVID-19 en pacientes con infección por VIH en Argentina: Primer informe interino de una cohorte prospectiva a nivel nacional”.

Del estudio en el que participaron profesionales de distintas instituciones, se incluyeron PVVIH adultos con COVID-19 confirmado según laboratorio y/o los criterios epidemiológicos de definición de casos según el Ministerio de Salud, desde septiembre de 2020 a junio de 2021, mediante el uso de datos estandarizados por formulario de recogida.

A continuación, los principales datos obtenidos y presentados: El diagnóstico se basó en PCR SARS-CoV-2 detectable en el 91,4%. El resto por test de antígeno, serología o criterios epidemiológicos. Fueron 844 pacientes, de los cuales el 93% vive en AMBA. 15% requirió ingreso hospitalario y 3,3% unidad de cuidados Intensivos (UCI). 11% recibió tratamiento específico para COVID-19, más frecuente: corticoides 9%. La tasa de mortalidad fue del 1,3%.

En esta cohorte, la mayoría de los casos de COVID-19 en PVVIH (personas que viven con virus de inmunodeficiencia humana) ocurrió en jóvenes, sin comorbilidades y con viremia suprimida.