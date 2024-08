Donald Trump y su proyección: Un caso "de libro"

Las declaraciones del expresidente indican un aumento sostenido de la retórica contra Harris, algo que muchos en su propio partido han advertido que no debe hacer, por temor a que desvíe la atención de lo que consideran líneas de ataque más favorables sobre la inmigración y la inflación. Aunque acusó a Harris de permitir “fronteras abiertas y corruptas” y una “economía terrible”, Trump eclipsó esas críticas con insultos personales, que recuerdan la retórica que utilizó contra Hillary Clinton durante la campaña de 2016.

El republicano tapa con insultos sus carencias comunicacionales

La última ola de ataques despectivos de Trump contra Harris comenzó el viernes por la noche, cuando se retiró de un debate originalmente planeado en ABC el 10 de septiembre y en su lugar propuso un enfrentamiento con Harris en Fox News el 4 de septiembre, aunque en sus términos, incluido un “¡AUDIENCIA COMPLETA EN LA ARENA!” en el estado clave de Pensilvania.

Kamala Harris

“Siempre que Trump no habla de inflación, inmigración y economía, no gana votantes”, dijo Barrett Marson, estratega republicano en Arizona. “Atacar el intelecto de Harris no va a conmover a los votantes moderados. No les va a importar si un ex fiscal es tonto o inteligente. Quieren escuchar sobre un plan para controlar la inflación y reducir las tasas de interés y hacer que la economía funcione para la clase media”.

Marson agregó: “Él quiere el ambiente animado que es el público de Fox News. No quiere hacer ABC. Esta es una buena manera de irritarla”.

Harris respondió en las redes sociales el sábado, acusando a Trump de dar marcha atrás en su promesa de debatir "en cualquier momento y en cualquier lugar" y sugiriendo que asistiría al debate de ABC previamente acordado, independientemente de que Trump lo haga o no.

Trump luego lanzó un ultimátum, diciendo que debatiría con Harris en Fox News o no debatiría en absoluto, mientras lanzaba una serie de insultos contra su inteligencia y la acusaba de carecer de la "capacidad REAL" para enfrentarlo uno a uno.

“¿Alguien se da cuenta de que Kamala Harris no concede entrevistas? ¡Eso es porque es realmente TONTA! No puede hablar correctamente sin un teleprompter”, publicó Trump, que también emplea rutinariamente un teleprompter en sus mítines, en Truth Social, comparando sus habilidades para hablar con las del presidente Joe Biden y adjuntando un video de los dos dando la bienvenida a los prisioneros liberados de Rusia de regreso a suelo estadounidense.

La oleada de publicaciones siguió a una semana destacada para Harris, en la que anunció una recaudación de fondos masiva de 310 millones de dólares en julio (superando ampliamente a Trump) y, el viernes, cruzó el umbral de delegados para convertirse en la candidata presunta del Partido Demócrata .

Harris ha superado a Trump en Arizona, Michigan, Nevada y Wisconsin, aunque sólo por unos pocos puntos porcentuales de apoyo, según una encuesta de Bloomberg News/Morning Consult publicada el martes. Y una encuesta de Susquehanna Polling encontró que tenía una ventaja de 4 puntos porcentuales sobre Trump en Pensilvania, lo que le valió el apoyo del 47 por ciento de los votantes frente al 43 por ciento de Trump.

Mientras tanto, Trump ha tenido dificultades para establecer una línea de ataque consistente contra Harris desde que Biden abandonó la carrera. Si bien la campaña de Trump y sus aliados planeaban atacar a Harris sobre inmigración y sobre su historial como "fiscal liberal" y "radical", el expresidente se excedió en ese mensaje a principios de esta semana cuando cuestionó la identidad racial de Harris durante una conferencia de periodistas negros en Chicago.

Trump: "Kamala Harris se volvió negra"

En esa conferencia, Trump recibió críticas generalizadas por sugerir que Harris “se volvió negra” para obtener beneficios políticos. Ha mantenido ese lenguaje desde el miércoles, incluso cuando algunos republicanos han instado al partido a mantener un enfoque singular en atacar las políticas de Harris, no su raza.

“Creo que lo que tenemos que hacer como republicanos es seguir centrando la atención de los votantes en la economía fallida y en la frontera fallida”, dijo el senador Thom Tillis (RN.C.) en una entrevista la semana pasada. “Así que no puedo morder el anzuelo y hablar de otra cosa”.

La campaña de Trump no da señales de dar marcha atrás. En un comunicado, Steven Cheung, portavoz de Trump, se hizo eco de los insultos del expresidente y dijo: “Es un desastre tener a una persona tonta y de bajo coeficiente intelectual como Kamala Harris como presidenta de los Estados Unidos. Ella ha demostrado su ineptitud al permitir que el crimen se descontrole, al fracasar como zar de la frontera y al ser la candidata más liberal que jamás se haya postulado a la presidencia. Hay demasiado en juego como para permitir que un tonto se haga pasar por presidente”.

Por su parte, los demócratas argumentaron que los ataques basados en la identidad acabarían perjudicando a los republicanos. El estratega Michael Trujillo, que trabajó en la campaña de Clinton en 2008, dijo que Trump está amplificando el tipo de retórica utilizada por la “parte vulnerable de la base republicana” contra Obama, que en última instancia no tuvo éxito en 2008 y 2012.

"Si fuera republicano, preferiría ganar por mis mejores ideas políticas, no por memes racistas", dijo Trujillo.

Los ataques de Trump a la raza de Harris también han provocado la ira de algunos de sus posibles compañeros de fórmula, aunque la propia candidata no ha mencionado explícitamente los insultos de Trump basados en la raza y el género. El senador de Arizona Mark Kelly criticó los comentarios de Trump de que Harris "se volvió negra" durante una entrevista el miércoles y dijo que su "división" era evidencia de la debilidad de su campaña.

“Por eso no quiere subirse a un escenario de debate con ella: tiene miedo”, dijo Kelly. “Y entiendo por qué tiene miedo”.

Donald Trump cuenta con recursos lingüísticos tan ilimitados como variados para dirigirse a sus rivales

Se maneja especialmente mediante insultos y burlas. Sin embargo, su retórica violenta es bastante selectiva ya que, por ejemplo, cuando quiere insultar a negros y a mujeres parece que su mente es unidireccional y sus palabras favoritas se restringen a "tonto" y "estúpido". Veamos algunos ejemplos gráficos.

En The Guardian., por ejemplo, se cita una premisa interesante: “La estrategia de Trump para atacar a los negros y a las mujeres es insultar a su inteligencia”, David Smith - Washington - 20/08/2018.

Un artículo del columnista afroamericano del New York Times, Charles Blow, indicó que creía que "las frecuentes alusiones a la capacidad intelectual de las mujeres y de las minorías muestran los prejuicios de género y raciales del ex presidente Trump; prejuicios que tienen una larga tradición en Estados Unidos y son ampliamente aceptados."

El uso del lenguaje insultante ha polarizado la sociedad estadounidense y la comunidad internacional, amén de la instigación por parte de Trump a otras formas de violencia. Esta actitud ha planteado un cambio en el modo de hacer política. Resulta entonces de un interés especial explorar el uso del lenguaje por parte del candidato a presidente, especialmente los insultos.

Por otra parte, surgen algunas preguntas sobre la recepción e impacto de ese discurso en la audiencia: en este caso se deben considerar dos grupos; por un lado, el efecto sobre los insultados, aquellos que fueron objeto del lenguaje descortés; y, por otro lado, sobre la audiencia en general, lo que García Negroni (1988, 2016) llamaría los destinatarios indirectos del discurso, a quienes no se les habla directamente pero hacia quienes también va.

Más contenido de Urgente24

Los 5 mayores errores en el sexo oral que muchos cometen

Ciudadanía italiana: Un test gratuito te dice si podés obtenerla

Chau burocracia: Buscan implementar la patente única y registro digital: A partir de cuándo

Cristina Kirchner complicada por un pasado que la lleva al chavismo

FOPEA lleva a la Justicia a uno de los principales trolls de Javier Milei