Wall Street se recupera luego del mensaje de Joe Biden

En Wall Street, los tres mercados bursátiles más importantes del mundo, cerraron la jornada de hoy con una enorme recuperación luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, brindara un mensaje a los ciudadanos para no entrar en pánico. El presidente confirmo que no habrá tal cosa como un marzo 2020, ya que hay "más de 200 millones de estadounidenses vacunados", agregando también "el país está listo". Luego de la haber sufrido el mercado una caída durante tres rondas consecutivas, suceso que no se presentaba en los mercados desde el mes de mayo, las perspectivas sobre la economía parecen tornarse más positivas, lo cual también tuvo efecto en el petróleo, activo que cerró también al alza con un más que importante aumento.