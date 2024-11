"Vimos a Juan Domingo Trump y conceptualmente es un desastre, nada que ver sus ideas con las de Milei"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/i/status/1848356065043263514&partner=&hide_thread=false DONALD TRUMP, "ALGUNOS DICEN QUE SOY PROTECCIONISTA... Y SI"



"El MUNDO HABLARA del milagro de Detroit, ARANCELES ALTOS A QUIENES NO FABRIQUEN AQUI. Las EMPRESAS QUE SE MUEVAN a Estados Unidos OBTENDRÁN LOS IMPUESTOS MÁS BAJOS y LOS COSTOS DE ENERGÍA MÁS BAJOS A CAMBIO" pic.twitter.com/ioGsyvQV0K — EL PATRIOTA TIMES (@ELPATRIOTATIMES) October 21, 2024

“Argentina no va a recibir tratamiento especial de Donald Trump"

"No importa el amor verbal que entre ambos pudiera existir, pero Javier Milei no va a tener las ventajas que hoy se está imaginando. Los restantes miembros del Fondo Monetario Internacional verían con sospechas una nueva línea de créditos. No creo que cambien".

Como cierre, el ex Director del FMI para el hemisferio occidental sentenció:

La ayuda que el ex presidente Trump le dio a Mauricio Macri hace 8 años ocurrió en medio de una situación internacional completamente diferente a la actual. No se va a repetir esa situación.