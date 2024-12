Vaca Muerta: Tecpetrol invertirá US$ 2.000 millones para producir 70.000 barriles al día

Esta cifra es igual al 10% de la producción actual de toda la Argentina. La inversión de Tecpetrol será realizada durante los próximos 20 meses. "Vaca Muerta es una game changer para Argentina. Son reservas de gas para 150 años y reservas de petróleo para más de 75 años" argumentó Markous.

Debido a la cifra que planea invertir, Tecpetrol analiza ingresar Los Toldos II Este al RIGI para obtener los beneficios fiscales. Precisamente, el presidente Javier Milei indicó el martes en la cadena nacional que las solicitudes para ingresar al régimen suman US$ 11.800 millones.

image.png Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol.

Hasta el momento, los siete proyectos que ingresaron oficialmente en minería, energía solar, petróleo y gas alcanzan los US$ 10.300 millones. Pero en el Gobierno Libertario creen que en las próximas semanas se sumarán cerca de diez proyectos al RIGI.

Incluso semanas atrás, funcionarios del Gobierno presentaron documentos frente a inversores internacionales donde estimaron que podrían recibir inversiones por US$ 30.000 millones solamente en el sector energético. En Vaca Muerta, Argentina tiene la segunda reserva no convencional de gas natural y la cuarta de petróleo del mundo.

Por eso, el Ejecutivo cree que puede cerrar el 2024 con un superávit energético de US$ 5.000 millones. "En 2025, con el aumento de producción de gas por los gasoductos y de petróleo por los oleoductos, vamos a ir a U$S 8.000 millones. Si estos proyectos se materializan, está previsto que en 2030 tengamos una balanza comercial positiva de U$S 24.000 millones, con exportaciones cerca de U$S 30.000 millones", indicó Markous.

