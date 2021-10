Turquía parece la Argentina: Más inflación y bajan las tasas

Recep Tayyip Erdogan. Turquía un pais que padece las ideas de Recep Tayyip Erdogan sobre economía: tasa de inflación de 20% en ascenso contra tasas de interés del 16% en baja.

Reclamo

A principios de octubre, el jefe del partido de oposición más grande de Turquía visitó el banco central para expresar sus preocupaciones en persona al directorio.

Kemal Kilicdaroglu, quien encabeza el Partido Republicano del Pueblo, o CHP, dijo a los periodistas que esperaba alentar al banco central a ejercer su independencia.

Fue una visita sin precedentes de un líder de la oposición a la autoridad monetaria, dijo el economista Atilla Yesilada, analista de GlobalSource Partners.

"El objetivo principal de Kilicdaroglu no era preguntar qué estaba pasando, sino recordarle al gobernador del banco central que si continúa con estos recortes de tasas de interés, será legalmente responsable", dijo Yesilada a Al Jazeera.

Lira castigada

Ahora, el recorte de las tasas de interés fue condenado rotundamente por los líderes de la oposición en las redes sociales.

Kilicdaroglu dijo que Erdogan y los burócratas que lo seguían estaban "conduciendo al país hacia el hambre" y que sus acciones eran signos de una "traición a la nación o un problema de salud".

Meral Aksener, jefe del otro partido de oposición más grande del país, lo calificó como "una decisión irracional tomada por un gobierno frívolo a través de un burócrata sin reservas".

Y el ex primer ministro Ahmet Davutolu dijo que "en lugar de luchar contra la inflación, el banco central parece estar bajo el control de la política".

Una hora después del anuncio de la tasa de interés del banco central, la lira turca llegó a 9,49 frente al dólar estadounidense, un nuevo mínimo histórico.

La lira ha perdido más del 20% de su valor frente al dólar estadounidense solo en lo que va de 2021, una rápida erosión que ha tenido un efecto dominó en el resto de la economía y ha despertado recuerdos inquietantes de un ciclo inflacionario que se apoderó del país en la década de 1990.

“Para la mayoría de los turcos, la fortaleza de su moneda nacional también es un barómetro de la fortaleza y salud de su economía”, dijo Yesilada.

"Para la mayoría de los turcos, la fortaleza de su moneda nacional también es un barómetro de la fortaleza y salud de su economía", dijo Yesilada.

Viví la década de los '90, cuando la depreciación de la lira provocó inmediatamente un aumento de la inflación. La gente decide sus finanzas personales en el valor de la lira.

“Fue un círculo vicioso”, agregó Yesilada. "Y Turquía está a punto de volver a caer en la misma trampa".

Hay indicios de que los problemas económicos del país ya están llevando a los turcos al límite.

Kemal Kilicdaroglu.jpg Kemal Kilicdaroglu, presidente del Banco Central de Turquía, que ha sacrificado la independencia del organismo monetario.

Los precios

Los esfuerzos del gobierno para tratar de abordar los precios de los alimentos no han demostrado ser efectivos.

Antes de las elecciones locales de 2019, las autoridades instalaron puestos de expendio en todo el país para vender verduras a precios más bajos directamente a los consumidores, en un esfuerzo por combatir lo que el presidente Erdogan dijo que era una campaña de manipuladores de precios para "aterrorizar" a la sociedad.

Miles de personas hicieron fila para comprar productos de los puestos, pero poco después de que terminaron las elecciones, esos puntos de venta desaparecieron.

En las últimas semanas, Erdogan ordenó que se investiguen las cadenas de tiendas más grandes del país por supuesta alza de precios y se comprometió a expandir las cooperativas de agricultores que, según dijo, eliminarían a los intermediarios.

Las empresas de servicios públicos que suministran productos básicos como el gas natural han acumulado deudas en moneda extranjera.

También los bancos de Turquía. Más del 50% de la deuda bancaria en el sector público y privado está en moneda extranjera, por lo que cada vez que cae la lira, el servicio de esa deuda se vuelve más oneroso.

Los precios de alquileres en la mayoría de las ciudades, incluida Estambul, han aumentado al menos 50%, y las familias que dependen del salario mínimo, actualmente de 3.577 liras al mes (US$ 378), tienen más dificultades para llegar a fin de mes.

"Hay bastante malestar en la sociedad, las tasas de pobreza están aumentando y estas instituciones probablemente están expresando estas preocupaciones en nombre de la sociedad", dijo Selva Demiralp, directora del Foro de Investigación Económica de la Universidad de Koc-TUSIAD y ex economista de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Las empresas que dependían de las importaciones ya habían dicho que se arriesgaban a la quiebra cuando la lira se cotizaba a 8 frente al dólar, dijo Demiralp, y ahora esa tasa superó los 9, lo que hace que sea cada vez más caro no solo continuar con los negocios como de costumbre, sino también cancelar la deuda contraída en los últimos años que está mayoritariamente denominada en moneda extranjera.

Inercia

El poder del banco central para controlar la inflación es su política de tasas de interés. A pesar de los llamamientos de los economistas para mantener esa tasa alta, las autoridades están reduciendo los costos de los préstamos, incumpliendo sus propias metas de inflación, que han sido de alrededor del 5%, dijo Demiralp, y produciendo una "inercia" de desconfianza que se basa en la tasa de inflación real, de 20% anual.

"Las políticas del banco central, que nunca han sido lo suficientemente estrictas, fueron la razón principal que llevó a esta inercia", dijo Demiralp a Al Jazeera.

"Las políticas del banco central, que nunca han sido lo suficientemente estrictas, fueron la razón principal que llevó a esta inercia", dijo Demiralp a Al Jazeera.

La gente vio, año tras año, que el banco central no solo es incapaz de cumplir su objetivo [de inflación], sino que también se desvía cada vez más de ese objetivo. Por lo tanto, cuando fijas el precio de tus contratos, observas la inflación real del año anterior, en contraposición al objetivo del banco central.

En una economía en la que el banco central parece medir con precisión la inflación, las tasas de política más bajas también provocarían tasas más bajas en el mercado. "Pero lo que vemos en Turquía es lo contrario", dijo Demiralp.

En una economía en la que el banco central parece medir con precisión la inflación, las tasas de política más bajas también provocarían tasas más bajas en el mercado. "Pero lo que vemos en Turquía es lo contrario", dijo Demiralp.

El banco central está recortando las tasas de interés, pero fracasa, y en realidad aumenta las tasas de interés a largo plazo ... está acumulando riesgo y no es consistente con los fundamentos macroeconómicos del país, porque cuando ves que tu tasa de inflación real es aproximadamente cuatro veces mayor que su objetivo, no tiene margen para recortes de tipos.