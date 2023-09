Stake: El casino cripto hackeado que perdió US$ 41 millones

Después del primer aviso de alerta, siguieron produciéndose movimientos sospechosos. Entre estos movimientos, se registró una transacción de US$ 899.000 en DAI, otra de 1,1 millones en USDC y otra de 3,9 millones en USDT, lo que suma un total de US$ 5,8 millones en fondos robados. Después del primer aviso de alerta, siguieron produciéndose movimientos sospechosos. Entre estos movimientos, se registró una transacción de US$ 899.000 en DAI, otra de 1,1 millones en USDC y otra de 3,9 millones en USDT, lo que suma un total de US$ 5,8 millones en fondos robados.

La empresa ha contactado a Stake y está en proceso de confirmar con el equipo de seguridad del criptocasino si el ataque ha sido detenido y si la información proporcionada es precisa.

¿Qué dicen desde Stake?

Stake ha anunciado que está llevando a cabo una investigación para identificar y asegurar los monederos de criptomonedas afectados. Además, asegura que los fondos de los usuarios están a salvo y no se vieron afectados por este incidente.

Mercado cripto

