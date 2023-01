¿Qué fue lo que pasó?

La quiebra del exchange de Sam Bankman-Fried, FTX, fue un antes y un después en el mercado (y la confianza) de las criptomonedas. Con este acontecimiento, los inversores de Silvergate no podían retirar sus depósitos que derivó en un corralito cripto. Cuando ocurrió esto, el banco tuvo que salrie a vender US$ 5.200 millones en activos para lograr mantener la liquidez, proceso que los hizo perder US$ 718 millones. Pérdida que, para dimensionar, supera las ganancias de Silvergate desde 2013, además de que:

Adiós a todos

Con estos números, Silvergate se vio obligado a realizar un fuerte recorte de personal que supone cerca de 200 empleados, un 40% del total. Según un comunicado, la empresa había elevado la plantilla "a un ritmo rápido" y que ahora es necesario ajustarse a las

Según CoinDesk, los despidos costarán US$ 8 millones, y confían en que todavía es "demasiado pronto" como para decir cuánto dinero ahorrarían con este recorte.

Más allá de esto, el panorama para la empresa también se ve opacado en el futuro si vemos que esta tuvo que cancelar el proyecto de lanzar su propia moneda digital, proyecto en el que ya se habían invertido unos US$ 200 millones que había destinado a Facebook para comprar la tecnología y que pasarán a pérdida.

